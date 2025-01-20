Общество

Депутат Госдумы обратился в СКР России с просьбой расследовать убийство Лермонтова

Николай Бурляев, народный артист России и депутат Государственной думы, обратился в Следственный комитет с просьбой провести проверку по факту гибели поэта Михаила Лермонтова.

Изображение: РИА Новости

«Прошу вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова… Убедительно прошу вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России», — сказано в документе.

Депутат обратил внимание на то, что на протяжении многих лет исследователи творчества Лермонтова, а также эксперты в области криминалистики, баллистики и медицины высказывали сомнения в объективности расследования, которое было проведено сразу после гибели поэта в 1841 году, пишет РИА Новости.

«В этой связи необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, приведших к "дуэли" и смерти великого русского поэта Михаила Лермонтова (от пули, попавшей в тело поэта по невероятной для ровной поверхности траектории — снизу вверх, под углом почти в 40 градусов)», — подчеркнул Бурляев.

Согласно официальной версии, поэт погиб в результате дуэли, произошедшей у подножия горы Машук 27 июля 1841 года (15 июля по старому стилю).