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Общество

За неделю в Псковской области выявлено более 2,5 тысячи случаев ОРВИ

22.01.2025 11:35|ПсковКомментариев: 0

С 13 по 19 января 2025 года в Псковской области выявлено 2 502 случая ОРВИ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Среди заболевших детей до 14 лет — 56,2%. В Пскове зарегистрировано 1 083 случая, или 43,3% от общего количества по региону.

В структуре циркулирующих вирусов преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии. Случаев гриппа не выявлено.

Стоит отметить, что кампания по вакцинации против гриппа на территории Псковской области завершена. Привились 299 146 человек — это 51% охвата населения.

Теги: #Роспотребнадзор #ОРВИ
Источник: Псковская Лента Новостей
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