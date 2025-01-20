Президент продлил полномочия Игоря Краснова на посту генпрокурора РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий полномочия Игоря Краснова на посту генерального прокурора России, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«В соответствии с частью 2 статьи 129 Конституции Российской Федерации и пунктами 1 и 5 статьи 12 Федерального закона "О прокуратуре Российской Федерации" назначить Краснова Игоря Викторовича на должность генерального прокурора Российской Федерации», - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.