Общество

Фестиваль русских каш начался в Порхове

Фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши» состоится в Порхове 25 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковский областной центр народного творчества

Порховский муниципальный округ проводит седьмой межмуниципальный фестиваль русских каш «Вернём каши на столы наши!», в традиционном формате: на свежем воздухе с разведением костров и травяным чаем.

Мероприятие проходит на торговой площади городского парка Порхова. У гостей есть возможность посмотреть Порховскую каменную крепость XIV века, посетить Порховский краеведческий музей с обновленными экспозициями, принять участие в мастер — классах от народных мастеров Дома ремесел, а также попробовать Порховскую гороховую кашу, приготовленную по старинному рецепту.