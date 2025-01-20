Общество

174 тысячи пассажиров планирует перевести аэропорт Пскова в 2025 году

174 тысячи пассажиров планирует перевести псковский аэропорт имени княгини Ольги в 2025 году. Об этом сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Мы несмотря на отмены рейсов, трудности с воздушными судами в авиакомпании в 2024 году перевезли 165 тысяч пассажиров», - отметил Артем Тарасов и напомнил, что в 2023 году аэропорт перевез 153 тысячи человек.

«То есть рост есть, в этом году мы планируем перевести 174 тысячи пассажиров», - рассказал директор аэропорта.