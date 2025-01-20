Общество

Самолет Embraer на 120 мест может начать летать из Пскова в Махачкалу

Самолет Embraer на 120 посадочных мест может начать летать из Пскова в Махачкалу летом. Об этом сообщил директор Псковского международного аэропорта «Княгиня Ольга» Артем Тарасов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«На лето мы посмотрим, если все будет активно, то вернем самолет Embraer на 120 кресел. Вернем, наверное, на рейс до Махачкалы, так как этот маршрут себя хорошо показал», - сказал Артем Тарасов.

Гость студии отметил, что для Псковской области наиболее оптимальным является Sukhoi Superjet 100. «Он сделан специально для региональных перевозок, а в пару к нему встает Embraer, он от нас летал в Симферополь», - поделился директор аэропорта.

Напомним, самолеты между Махачкалой и Псковом летали с июня 2024 года один раз в неделю – по четвергам. В настоящее время рейс не осуществляется.