Общество

Победителей муниципального этапа олимпиады школьников награждают в Пскове

Торжественная церемония награждения победителей и призёров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников состоялась в Псковском техническом лицее (ПТЛ) сегодня, 22 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вы - наша гордость. С каждым годом количество участников разных уровней олимпиады растет. И даже этот замечательный зал в техническом лицее не смог вместить всех награждаемых», - отметил заместитель начальника управления образования администрации города Пскова Максим Алганов.

Стоит отметить, что церемония награждения продолжится завтра, 23 января, она пройдет в гимназии №29.

«Всероссийская олимпиада школьников – это по-своему уникальное мероприятие, потому что оно позволяет вам проявить себя и посоревноваться не только среди своих одноклассников, своих товарищей по школе, но и на областном, и на федеральном уровне. В прошлом году на федеральном уровне приняли участие девять наших школьников, трое из них стали призерами. Поэтому в качестве напутствия я вам хочу пожелать, конечно, достигать успехов в дальнейшем олимпиадном движении», - заключил Максим Алганов.

В течение двух месяцев, начиная с ноября, в Пскове проходил муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету, в этапе приняли участие 3 920 школьников 7-11 классов из разных образовательных учреждений Пскова.

По итогам олимпиады были определены 112 победителей и 212 призёров.

Среди общеобразовательных предметов лидерами по количеству победителей и призёров стали физическая культура (32 человека), английский и русский языки (по 23 человека).