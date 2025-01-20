Общество

Исправительную колонию в псковской Середке посетили общественники

Проверку условий отбывания наказаний и соблюдения прав осужденных в ИК-4 УФСИН России по Псковской области, расположенной в селе Середка Псковского района, провели председатель Общественной наблюдательной комиссии региона Николай Червяков и член ОНК Алексей Зацепов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

В сопровождении помощника начальника областного УФСИН по соблюдению прав человека в УИС Вячеслава Иванова, начальника исправительной колонии Тимура Курдюкова правозащитники совершили обход учреждения, в ходе которого посетили медицинскую часть, храм, столовую и другие административно-хозяйственные объекты, ознакомились с ассортиментом товаров и режимом работы магазина.

В ходе визита провели прием осужденных по личным вопросам. Всем обратившимся даны соответствующие разъяснения. По итогам проверки замечаний и обращений по работе ИК-4 представителями ОНК Псковской области не выявлено.