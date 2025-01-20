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Общество

Зарплатные запросы псковичей достигли 50 тысяч рублей - исследование

23.01.2025 09:58|ПсковКомментариев: 0

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Псковской области в начале 2025 года и узнали, на какую зарплату рассчитывают местные соискатели и на сколько изменился их доход по итогам за последний год.

По данным hh.ru за последний месяц, зарплатные запросы местных работников достигли 50 тыс. рублей – это средняя зарплата, которую хотят получать те, кто ищет работу прямо сейчас. За год запросы местных жителей выросли на 8,6 тыс. или на 21%.

Наибольшие зарплатные запросы в регионе сейчас имеют соискатели из сферы топ-менеджмента (не менее 90 тыс. рублей). На втором месте по запросам – консультанты по стратегии и инвестициям (не менее 84 тыс.), на третьем месте – производственники и сельхозработники (по 80 тыс.).

А вот сильнее всего запросы за год выросли у работников и соискателей сразу из нескольких сфер: более чем на 16 тыс. рублей стали больше запрашивать за свой труд работники производственного сектора (+20 тыс.), сельхозкадры (+20 тыс.), топ-менеджеры (+18 тыс.), а также работники отрасли добычи сырья (+17 тыс.).

На сколько изменились зарплатные запросы работников Псковской области за год?

Профессиональная область

2024

2023

Динамика за год

Высший и средний менеджмент

90 164 ₽

72 294 ₽

17 870 ₽

25%

Стратегия, инвестиции, консалтинг

83 889 ₽

71 282 ₽

12 607 ₽

18%

Производство, сервисное обслуживание

80 000 ₽

60 000 ₽

20 000 ₽

33%

Сельское хозяйство

80 000 ₽

60 000 ₽

20 000 ₽

33%

Добыча сырья

76 741 ₽

60 000 ₽

16 741 ₽

28%

Строительство, недвижимость

72 802 ₽

60 000 ₽

12 802 ₽

21%

Информационные технологии

60 326 ₽

51 589 ₽

8 737 ₽

17%

Автомобильный бизнес

60 000 ₽

51 995 ₽

8 005 ₽

15%

Закупки

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

20%

Рабочий персонал

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

20%

Управление персоналом, тренинги

60 000 ₽

50 000 ₽

10 000 ₽

20%

Маркетинг, реклама, PR

53 722 ₽

46 805 ₽

6 917 ₽

15%

Медицина, фармацевтика

51 458 ₽

48 995 ₽

2 463 ₽

5%

Безопасность

50 000 ₽

40 174 ₽

9 826 ₽

24%

Искусство, развлечения, массмедиа

50 000 ₽

41 194 ₽

8 806 ₽

21%

Продажи, обслуживание клиентов

50 000 ₽

44 327 ₽

5 673 ₽

13%

Транспорт, логистика, перевозки

50 000 ₽

50 000 ₽

- ₽

0%

Финансы, бухгалтерия

50 000 ₽

46 208 ₽

3 792 ₽

8%

Юристы

50 000 ₽

48 119 ₽

1 881 ₽

4%

Наука, образование

49 707 ₽

40 322 ₽

9 384 ₽

23%

Домашний, обслуживающий персонал

45 000 ₽

40 000 ₽

5 000 ₽

13%

Административный персонал

42 809 ₽

35 000 ₽

7 809 ₽

22%

Розничная торговля

40 000 ₽

35 000 ₽

5 000 ₽

14%

Туризм, гостиницы, рестораны

40 000 ₽

35 000 ₽

5 000 ₽

14%

В ходе опроса hh.ru по итогам 2024 года местные жители рассказали, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35% респондентов она не изменилась. Другие 35% респондентов в СЗФО и в том числе Псковской области заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27%, в 2022 – 15%, в 2023 – 25%. Понизился же уровень заработной платы у 14% опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15% затруднились ответить.

Примечательно, что у мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37% и 35% соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25-34 лет – 42%. У молодежи 18-24 лет зарплата повышалась в 38% случаев. Респонденты 35-44 лет сталкивались чуть реже – 35%, а работники 45-54 лет и 55+ – в 25% случаев.

Что касается отдельных профобластей, то чаще всего зарплаты росли у сотрудников сфер «Закупки» (46%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%), «Производство, сервисное обслуживание» (43%), «Управление персоналом, тренинги» (43%). С сокращением доходов чаще прочих сталкивались специалисты из сфер «Безопасность» (23%), «Домашний, обслуживающий персонал» (23%), «Медицина, фармацевтика» (22%), «Розничная торговля» (20%).

Источник: Псковская Лента Новостей
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