Общество

Зарплатные запросы псковичей достигли 50 тысяч рублей - исследование

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Псковской области в начале 2025 года и узнали, на какую зарплату рассчитывают местные соискатели и на сколько изменился их доход по итогам за последний год.

По данным hh.ru за последний месяц, зарплатные запросы местных работников достигли 50 тыс. рублей – это средняя зарплата, которую хотят получать те, кто ищет работу прямо сейчас. За год запросы местных жителей выросли на 8,6 тыс. или на 21%.

Наибольшие зарплатные запросы в регионе сейчас имеют соискатели из сферы топ-менеджмента (не менее 90 тыс. рублей). На втором месте по запросам – консультанты по стратегии и инвестициям (не менее 84 тыс.), на третьем месте – производственники и сельхозработники (по 80 тыс.).

А вот сильнее всего запросы за год выросли у работников и соискателей сразу из нескольких сфер: более чем на 16 тыс. рублей стали больше запрашивать за свой труд работники производственного сектора (+20 тыс.), сельхозкадры (+20 тыс.), топ-менеджеры (+18 тыс.), а также работники отрасли добычи сырья (+17 тыс.).

На сколько изменились зарплатные запросы работников Псковской области за год?

Профессиональная область 2024 2023 Динамика за год Высший и средний менеджмент 90 164 ₽ 72 294 ₽ 17 870 ₽ 25% Стратегия, инвестиции, консалтинг 83 889 ₽ 71 282 ₽ 12 607 ₽ 18% Производство, сервисное обслуживание 80 000 ₽ 60 000 ₽ 20 000 ₽ 33% Сельское хозяйство 80 000 ₽ 60 000 ₽ 20 000 ₽ 33% Добыча сырья 76 741 ₽ 60 000 ₽ 16 741 ₽ 28% Строительство, недвижимость 72 802 ₽ 60 000 ₽ 12 802 ₽ 21% Информационные технологии 60 326 ₽ 51 589 ₽ 8 737 ₽ 17% Автомобильный бизнес 60 000 ₽ 51 995 ₽ 8 005 ₽ 15% Закупки 60 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ 20% Рабочий персонал 60 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ 20% Управление персоналом, тренинги 60 000 ₽ 50 000 ₽ 10 000 ₽ 20% Маркетинг, реклама, PR 53 722 ₽ 46 805 ₽ 6 917 ₽ 15% Медицина, фармацевтика 51 458 ₽ 48 995 ₽ 2 463 ₽ 5% Безопасность 50 000 ₽ 40 174 ₽ 9 826 ₽ 24% Искусство, развлечения, массмедиа 50 000 ₽ 41 194 ₽ 8 806 ₽ 21% Продажи, обслуживание клиентов 50 000 ₽ 44 327 ₽ 5 673 ₽ 13% Транспорт, логистика, перевозки 50 000 ₽ 50 000 ₽ - ₽ 0% Финансы, бухгалтерия 50 000 ₽ 46 208 ₽ 3 792 ₽ 8% Юристы 50 000 ₽ 48 119 ₽ 1 881 ₽ 4% Наука, образование 49 707 ₽ 40 322 ₽ 9 384 ₽ 23% Домашний, обслуживающий персонал 45 000 ₽ 40 000 ₽ 5 000 ₽ 13% Административный персонал 42 809 ₽ 35 000 ₽ 7 809 ₽ 22% Розничная торговля 40 000 ₽ 35 000 ₽ 5 000 ₽ 14% Туризм, гостиницы, рестораны 40 000 ₽ 35 000 ₽ 5 000 ₽ 14%

В ходе опроса hh.ru по итогам 2024 года местные жители рассказали, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35% респондентов она не изменилась. Другие 35% респондентов в СЗФО и в том числе Псковской области заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27%, в 2022 – 15%, в 2023 – 25%. Понизился же уровень заработной платы у 14% опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15% затруднились ответить.

Примечательно, что у мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37% и 35% соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25-34 лет – 42%. У молодежи 18-24 лет зарплата повышалась в 38% случаев. Респонденты 35-44 лет сталкивались чуть реже – 35%, а работники 45-54 лет и 55+ – в 25% случаев.

Что касается отдельных профобластей, то чаще всего зарплаты росли у сотрудников сфер «Закупки» (46%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%), «Производство, сервисное обслуживание» (43%), «Управление персоналом, тренинги» (43%). С сокращением доходов чаще прочих сталкивались специалисты из сфер «Безопасность» (23%), «Домашний, обслуживающий персонал» (23%), «Медицина, фармацевтика» (22%), «Розничная торговля» (20%).