Зарплатные запросы псковичей достигли 50 тысяч рублей - исследование

Эксперты hh.ru проанализировали рынок труда Псковской области в начале 2025 года и узнали, на какую зарплату рассчитывают местные соискатели и на сколько изменился их доход по итогам за последний год.
По данным hh.ru за последний месяц, зарплатные запросы местных работников достигли 50 тыс. рублей – это средняя зарплата, которую хотят получать те, кто ищет работу прямо сейчас. За год запросы местных жителей выросли на 8,6 тыс. или на 21%.
Наибольшие зарплатные запросы в регионе сейчас имеют соискатели из сферы топ-менеджмента (не менее 90 тыс. рублей). На втором месте по запросам – консультанты по стратегии и инвестициям (не менее 84 тыс.), на третьем месте – производственники и сельхозработники (по 80 тыс.).
А вот сильнее всего запросы за год выросли у работников и соискателей сразу из нескольких сфер: более чем на 16 тыс. рублей стали больше запрашивать за свой труд работники производственного сектора (+20 тыс.), сельхозкадры (+20 тыс.), топ-менеджеры (+18 тыс.), а также работники отрасли добычи сырья (+17 тыс.).
На сколько изменились зарплатные запросы работников Псковской области за год?
|
Профессиональная область
|
2024
|
2023
|
Динамика за год
|
Высший и средний менеджмент
|
90 164 ₽
|
72 294 ₽
|
17 870 ₽
|
25%
|
Стратегия, инвестиции, консалтинг
|
83 889 ₽
|
71 282 ₽
|
12 607 ₽
|
18%
|
Производство, сервисное обслуживание
|
80 000 ₽
|
60 000 ₽
|
20 000 ₽
|
33%
|
Сельское хозяйство
|
80 000 ₽
|
60 000 ₽
|
20 000 ₽
|
33%
|
Добыча сырья
|
76 741 ₽
|
60 000 ₽
|
16 741 ₽
|
28%
|
Строительство, недвижимость
|
72 802 ₽
|
60 000 ₽
|
12 802 ₽
|
21%
|
Информационные технологии
|
60 326 ₽
|
51 589 ₽
|
8 737 ₽
|
17%
|
Автомобильный бизнес
|
60 000 ₽
|
51 995 ₽
|
8 005 ₽
|
15%
|
Закупки
|
60 000 ₽
|
50 000 ₽
|
10 000 ₽
|
20%
|
Рабочий персонал
|
60 000 ₽
|
50 000 ₽
|
10 000 ₽
|
20%
|
Управление персоналом, тренинги
|
60 000 ₽
|
50 000 ₽
|
10 000 ₽
|
20%
|
Маркетинг, реклама, PR
|
53 722 ₽
|
46 805 ₽
|
6 917 ₽
|
15%
|
Медицина, фармацевтика
|
51 458 ₽
|
48 995 ₽
|
2 463 ₽
|
5%
|
Безопасность
|
50 000 ₽
|
40 174 ₽
|
9 826 ₽
|
24%
|
Искусство, развлечения, массмедиа
|
50 000 ₽
|
41 194 ₽
|
8 806 ₽
|
21%
|
Продажи, обслуживание клиентов
|
50 000 ₽
|
44 327 ₽
|
5 673 ₽
|
13%
|
Транспорт, логистика, перевозки
|
50 000 ₽
|
50 000 ₽
|
- ₽
|
0%
|
Финансы, бухгалтерия
|
50 000 ₽
|
46 208 ₽
|
3 792 ₽
|
8%
|
Юристы
|
50 000 ₽
|
48 119 ₽
|
1 881 ₽
|
4%
|
Наука, образование
|
49 707 ₽
|
40 322 ₽
|
9 384 ₽
|
23%
|
Домашний, обслуживающий персонал
|
45 000 ₽
|
40 000 ₽
|
5 000 ₽
|
13%
|
Административный персонал
|
42 809 ₽
|
35 000 ₽
|
7 809 ₽
|
22%
|
Розничная торговля
|
40 000 ₽
|
35 000 ₽
|
5 000 ₽
|
14%
|
Туризм, гостиницы, рестораны
|
40 000 ₽
|
35 000 ₽
|
5 000 ₽
|
14%
В ходе опроса hh.ru по итогам 2024 года местные жители рассказали, как менялась их зарплата (оклад) в 2024 году. У 35% респондентов она не изменилась. Другие 35% респондентов в СЗФО и в том числе Псковской области заявили, что их зарплата выросла. При этом доля тех, кто столкнулся с ростом, за последние четыре года стала наиболее высокой: в 2021 году их было 27%, в 2022 – 15%, в 2023 – 25%. Понизился же уровень заработной платы у 14% опрошенных (это самый низкий показатель за последние годы). 15% затруднились ответить.
Примечательно, что у мужчин и женщин заработные платы в 2024 году росли практически в одинаковом темпе – 37% и 35% соответственно. В разрезе возрастных групп доход рос чаще всего у сотрудников 25-34 лет – 42%. У молодежи 18-24 лет зарплата повышалась в 38% случаев. Респонденты 35-44 лет сталкивались чуть реже – 35%, а работники 45-54 лет и 55+ – в 25% случаев.
Что касается отдельных профобластей, то чаще всего зарплаты росли у сотрудников сфер «Закупки» (46%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (45%), «Производство, сервисное обслуживание» (43%), «Управление персоналом, тренинги» (43%). С сокращением доходов чаще прочих сталкивались специалисты из сфер «Безопасность» (23%), «Домашний, обслуживающий персонал» (23%), «Медицина, фармацевтика» (22%), «Розничная торговля» (20%).