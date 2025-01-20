Общество

19% псковичей попадались на уловки телефонных мошенников – опрос

19% псковичей когда-либо становились жертвой мошенников, лишаясь денег или имущества. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Мошеннические схемы становятся все более изощренными: современные технологии позволяют воровать и использовать в преступных целях биометрические данные. 13% псковичей рассказали, что звонки от мошенников поступают им ежедневно, каждому четвертому (26%) звонят несколько раз в неделю, столько же псковичей принимают подозрительные звонки несколько раз в месяц. Только каждый седьмой респондент утверждает, что ни разу не сталкивался с подозрительными звонками. Из комментариев псковичей следует, что звонящие с подозрительных номеров чаще всего представляются сотрудниками операторов связи, банков, полиции, ФСБ, прокуратуры, Госуслуг, Почты России, Горгаза и других жилищных сервисов.

19% псковичей приходилось попадаться на уловки мошенников и терять деньги или имущество: 10% — однократно, 9% — несколько раз. Больше жертв мошеннических схем — среди псковичей с доходом от 100 тысяч рублей в месяц (20%).