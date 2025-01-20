Общество

Россиян предупредили, что клещи могут проснуться раньше

Сезон активности клещей в этом году может начаться в России раньше, чем обычно, но в разных регионах ситуация будет отличаться из-за разнообразия природных условий, сообщается в Telegram-канале Роспотребнадзора.

«В малоснежную теплую зиму 2014 года положительные температуры днем постоянно регистрировали уже с 12 февраля, и в связи с ранним потеплением сезон присасывания клещей начался не во второй половине апреля, как обычно, а в середине марта, т. е. на месяц раньше. Такое может повториться и в этом году, но для разных регионов ситуация из-за большого разнообразия природных условий будет отличаться», - говорится в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют соблюдать меры предосторожности при нахождении на природе, в лесу или парке - одежда должны быть закрытой, чтобы клещ не мог заползти, дополнительно необходимо использовать средства для защиты от клещей.