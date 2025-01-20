Общество

Очередь на отлов

Ежегодно в Псковской области отлавливают сотни безнадзорных животных. Часть из них вакцинируют, стерилизуют, чипируют и выпускают в естественную среду обитания. Но подавляющее большинство четвероногих остаются жить в приютах, лишь немногим из них удаётся найти дом.

Псковская Лента Новостей выяснила, сколько собак забрали с улиц по муниципальным контрактам в прошлом году, каковы планы на 2025-й, активно ли ведётся пристройство, и с какими сложностями сталкиваются зоозащитники в разных районах области.

На основании заявок

В настоящее время в обновленном плане-графике отлова на 2025 год значится 481 особь, среди них 399 собак и 82 кошки. Последние впервые выделены в отдельную категорию, ранее в документах значились «животные без владельцев».

Больше всего четвероногих планируют отловить в Великих Луках - 40 собак и 43 кошки. В Пскове намерены забрать с улиц 58 собак, в Островском районе - 54, в Невельском округе - 52. В Великолукском районе заявлены на отлов 26 собак, в Новосокольническом, Дедовичском и Псковском - по 20, в Опочецком округе и Палкинском районе, Печорском, Порховском и Пыталовском округах - по 10, в Новоржевском, Куньинском и Усвятском - по 6, в Бежаницком, Красногородском, Пушкиногорском - по 4, в Гдовском, Плюсском и Стругокрасненском округах - по 2. Дновский округ внес в план 17 собак и 14 кошек, Локнянский - 13 кошек, Пустошкинский район - 2 собаки и 3 кошки, Себежский - 4 собаки и 9 кошек.

Председатель комитета по ветеринарии Псковской области, который контролирует исполнение графика, Валерий Удалов пояснил, что план формируется на основании заявок муниципалитетов с учетом количества обращений граждан, которые поступают в администрацию.

«Мы ежегодно делаем перед Новым годом запрос в разрезе муниципалитетов, и они нам скидывают свои заявки. Они же знают ситуацию на местах. На основании этого делаем общий сводный график отлова. Например, в Локнянском округе одна пожилая бабушка, 86 лет, на протяжении многих лет подкармливала бродячих животных возле своего дома. Теперь она пишет во все инстанции, что не может больше этим заниматься, пенсии не хватает, здоровья нет. А животные не её, поэтому она просит их отловить и поместить в приют. Поэтому возникла необходимость отловить, обстановка там крайне острая», - рассказал он.

Валерий Удалов подчеркнул, что утвержденный график может в течение года меняться в зависимости от ситуации. К примеру, если какому-то муниципалитету не потребовались деньги на отлов, а в соседнем сложилась тяжелая ситуация - в таком случае средства оперативно перераспределяются и направляются туда, откуда поступает больше обращений.

В 2024 году изначально планировали отловить 447 бездомных животных, наибольшее количество - в Невельском округе и Островском районе (по 68), в Пскове (60), Великих Луках (38) и Псковском районе (34). Впоследствии в график несколько раз вносили изменения. В приказе от 30 сентября значатся 462 особи, 14 октября - 479, от 29 октября - 516. В итоге, по предварительным данным, было отловлено порядка 500 четвероногих. Подсчеты еще ведутся на уровне муниципалитетов, точные цифры будут известны в ближайшее время.

Председатель областного комитета по ветеринарии пояснил, что превышать показатели удается благодаря экономии - к примеру, на содержание собаки, отловленной в октябре, требуется в итоге меньше денег из годового бюджета, чем на пойманную в январе.

Кроме того, в 2024 году своими заявками на отлов не воспользовались Гдовский, Красногородский, Локнянский, Плюсский и Порховский округа. «В течение года оттуда не поступало заявок на финансирование мероприятий по отлову, видимо, в этом не было необходимости. План есть план, но, если в итоге нет собак, делаем перераспределение на другие районы, где это более актуально - например, Невельский, Островский, где было в прошлом году больше обращений», - уточнил Валерий Удалов.

По его словам, объем освоения предусмотренных на эти цели средств по итогам года составил порядка 97% - довольно хороший результат. Общая сумма финансирования составила 11,8 млн рублей, год от года эта сумма существенно не меняется. На одну собаку выделяется в среднем 26,5 тысяч рублей, из них часть средств идёт на отлов, остальные - на стерилизацию, вакцинацию и содержание в течение определенного срока. Как правило, по истечение предусмотренного контрактами времени четвероногие остаются в приютах на попечении зоозащитников.

По мере возможности

Организатор пункта передержки в Псковском районе Василий Смирнов, который занимается отловом животных на территории муниципалитета, подтвердил, что многих животных выпустить обратно в среду обитания не представляется возможным.

«Есть собаки, которых мы можем стерилизовать и выпустить обратно, а есть те, которых просто некуда выпускать, агрессивные, большие и кусачие, приходится их оставлять у себя, искать им дом. А они никому не нужны. В итоге возникает недостаток мест», - поделился он самым наболевшим.

Отловленные в прошлом году животные. Фото: глава Псковского района Наталья Фёдорова / «ВКонтакте»

Именно в связи с заполненностью пункта передержки порой отлавливается меньше животных, чем изначально было намечено. Так, в прошлом году в планах по Псковскому району было порядка 30 собак, но не все заявки удалось отработать, потому что собак было некуда сажать. Кроме того, в ходе ремонтных работ ловец получил серьезную травму и не мог работать в течение двух месяцев.

«Сейчас нам очень нужна помощь со стройматериалами, скоро закончится зима, и нам надо строить новые вольеры. Место есть, возможности есть, но строить надо из чего-то. Всё очень дорогое. Также нам всегда нужны корма, помощь в пристройстве - это поможет освободить места, а значит, брать новых животных», - отметил Василий Смирнов.

Он добавил, что планы по отлову в течение года могут меняться как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. Напомним, на данный момент в Псковском районе планируется отловить по контракту 20 особей, но если поступит больше обращений, и будет возможность их отработать, заявку могут скорректировать.

В 2024 году зоозащитники отловили с улиц населенных пунктов Псковского района 24 безнадзорные собаки, среди которых были взрослые особи и щенки.

«Реализация полномочий по отлову собак без владельцев на территории Псковского района с 2022 года осуществляется в соответствии с законодательством. За это время специализированной организацией в рамках муниципального контракта отловлено 83 бродячих собаки», - рассказала глава муниципалитета Наталья Фёдорова на своей странице «ВКонтакте».

Она подчеркнула, что все отловленные животные содержатся в пункте передержки, где им оказывают ветеринарную помощь, вакцинируют и стерилизуют. В течение срока содержания отловленных собак проводится работа по поиску им новых хозяев. И у зоозащитников есть хорошие результаты: за 2023 год новых хозяев обрели 10 собак, а за 2024-й 11 хвостиков из приюта отправились домой.

Владимир Яников с питомцем из приюта. Фото: Наталья Фёдорова / «ВКонтакте»

Наталья Фёдорова также привела показательный пример подлинного человеческого отношения к братьям меньшим - историю собаки Барби и ее хозяина, председателя Псковского районного Собрания Владимира Яникова.

«Взятый из приюта питомец, благодаря заботе и ответственному отношению, превратился в любимца семьи и преданного друга. Очень хотелось бы, чтобы таких историй было как можно больше!» - добавила глава Псковского района.

Желающие взять на содержание собаку из числа отловленных и проживающих на передержке могут обратить к Василию Смирнову. В настоящее время на его попечении находятся порядка 30 собак и столько же кошек, которых он ежегодно отлавливает вне плана на улицах Пскова и района, стерилизует и отпускает в места обитания, либо оставляет в пункте передержки. Зоозащитник отмечает, что взрослых животных пристроить тяжелее всего, гораздо охотнее берут щенков.

Василий Смирнов заметил, что на улицах Псковского района бездомных животных не слишком много, стай уже давно нет. В основном, встречаются четвероногие, хозяева которых скончались, либо выброшенные недобросовестными владельцами. Ловец подчеркнул, что работает исключительно по бездомным животным. «А у нас как, в основном, получается: у собаки течка, она срывается, и пошла гулять. В итоге собачья свадьба, все, само собой, недовольные, потому что бегает куча агрессивных собак. А собака эта не бездомная, она домашняя, и кобели за ней бегают, чаще всего, хозяйские», - пояснил специалист.

Также он выезжает по мере необходимости в соседние районы, где ситуация несколько сложнее. «Печоры, Остров - если позвонят, попросят, конечно, приезжаем, помогаем. Если просят не только поймать, но и стерилизовать, передержать, то делаем это, потом возвращаем», - уточнил наш собеседник.

На пожизненное содержание

На юге региона отловом и содержанием бездомных животных по муниципальному контракту занимается приют «Милый», который работает по Великим Лукам и Великолукскому району. Помимо «контрактных» на регулярной основе поступают кошки и собаки, изъятые у недобросовестных владельцев, которые плохо обращались со своими подопечными. Порой случаются возвраты тех, кого ранее удалось пристроить в добрые руки.

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«В 2024 году в общей сложности были отловлены 106 собак. Пристраиваются очень плохо, в последнее время совсем не берут собачек. К сожалению, все хотят только сдать. Приют переполнен, мы строим вольеры, они сразу заселяются на пожизненное, даже молодых собак не берут. Это просто катастрофа какая-то. Сейчас вот пришли, «примите, пожалуйста, собачку, у меня папа - инвалид». А у нас нет ни одного места. Ещё и возврат - Графа вернули. Год прожил у людей, стал писаться, диван портить. Вернули к нам, вот, стоит, плачет», - вздохнула руководитель приюта «Милый» Татьяна Тимофеева.

Она констатировала, что из окрестных деревень поступает много жалоб на бездомных животных, и по контракту нужно реагировать на все обращения. По жалобам жителей Великих Лук и Великолукского района на места выезжает ловец, который привозит четвероногих на передержку, где их вакцинируют, стерилизуют и оставляют на содержание, которое может затянуться надолго. В числе засидевшихся постояльцев есть и животные среднего возраста, и старички, и «дички».

Фото: приют «Милый» / «ВКонтакте»

Кроме того, «Милый» проводит большую работу по стерилизации кошек, в том числе домашних по льготному тарифу. В прошлом году были простерилизованы 400 особей, операция для 53-х была бесплатной.

«Мы проводим массовую стерилизацию, и кошки у нас находятся на передержке в тепле. Мы сами заинтересованы в этом, иначе нас закидают коробками с котятами, как это было раньше, - пояснила Татьяна Тимофеева. - Бывает, утром приходишь - стоит коробка с малышами, и хорошо ещё, если со здоровыми. Было много больных, ослепшие глазки и все прочее. Поэтому нам деваться некуда. Приносят и травмированных, и всяких разных».

Руководитель приюта заметила, что содержать кошек куда сложнее, чем собак, которые могут жить в вольерах на улице. Кошкам же требуется отдельное отапливаемое помещение, отремонтированное и оборудованное всем необходимым, в том числе клетками. В «Милом» эти условия обеспечены.

Напомним, в Псковской области функционирует несколько зоозащитных организаций, многие из них не заключают муниципальные контракты на отлов и существуют исключительно на пожертвования. Те, кто работает по договорам, тоже сильно зависят от помощи неравнодушных людей, так как перевыполняют планы и содержат животных гораздо дольше положенного. В настоящее время все пункты передержки переполнены. Несмотря на то, что на протяжении последних лет проблеме безнадзорных четвероногих уделяется повышенное внимание, решить её окончательно пока не удаётся. Это обусловлено и нехваткой квалифицированных ловцов, и недостатком финансирования деятельности волонтерских приютов, и необходимостью создания новых, муниципальных, которые будут существовать полностью за счет бюджета. Кроме того, ситуацию усугубляют люди, которые бесконтрольно плодят своих питомцев, не ухаживают за ними должным образом - по мнению зоозащитников, именно с ними нужно проводить работу в первую очередь. В противном случае армия бездомных продолжит пополняться.

Ульяна Лаблюк