Общество

Декрет Союзного государства вводит необходимость применения навигационных пломб в перевозках

6 декабря 2024 года подписан и вступил в силу декрет Высшего государственного совета Союзного государства «Об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства», которым установлено с 27 января 2025 года на территории Союзного государства для перевозки отдельных видов товаров автотранспортом применение электронных навигационных пломб, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Нормы декрета распространяются на товары, ввозимые на территорию Союзного государства:

алкогольную продукцию;

табак, табачные изделия, никотинсодержащие изделия, никотиновое сырье;

товары, классифицируемые в товарных позициях как предметы одежды, предметы обуви, сотовые и мобильные телефоны, звукозаписывающая и звукопроизводящая аппаратура, видеозаписывающая и видеопроизводящая аппаратура, аппаратура для радиовещания и телевидения, радионавигационное оборудование, приемная аппаратура для радиовещания, мониторы и проекторы;

товары, относящиеся в соответствии с законодательством Республики Беларусь к категориям опасных грузов и помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита в Республике Беларусь.

Национальным уполномоченным оператором Российской Федерации определено ООО «Центр развития цифровых платформ».

В Республике Беларусь применение навигационных пломб обеспечивается национальным уполномоченным оператором пломбирования Республики Беларусь - Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис».

Устройство на двери транспортных средств устанавливается и снимается уполномоченным лицом по решению таможенного органа при ввозе, завершении транзита, а также при убытии товаров.

Данные о движении груза, его маршруте, попытках вскрытия пломбы, потере сигнала или низком заряде батареи передаются в специализированную информационную систему оператора.

«Для исключения задержек при оформлении таможенной процедуры таможенного транзита, скопления транспортных средств в пунктах пропуска и их возврата на сопредельную территорию необходимо заблаговременно, до начала осуществления перевозок, обеспечить их регистрацию в информационной системе оператора пломбирования России, принятие договора оферты и оплату услуг оператора пломбирования России по отслеживанию конкретной перевозки с внесением информации о перевозке в информационную систему»,–отметила пресс-секретарь псковской таможни Наталья Князева.

Представители оператора в Псковской области будут базироваться на территории четырех пунктов пропуска:

на российско-латвийской границе - многосторонний автомобильный пункт пропуска (далее МАПП) Бурачки и МАПП Убылинка;

на российско-эстонской границе - МАПП Шумилкино и МАПП Куничина Гора.

Контроль за применением навигационных пломб с российской стороны будет осуществляться силами Федеральной таможенной службы России, Федеральной налоговой службы России, Ространснадзора и Росалкогольтабакконтроля с учетом имеющихся полномочий и компетенции.