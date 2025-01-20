Декрет Союзного государства вводит необходимость применения навигационных пломб в перевозках

6 декабря 2024 года подписан и вступил в силу декрет Высшего государственного совета Союзного государства «Об отдельных мерах по противодействию незаконному импорту товаров на территорию Союзного государства», которым установлено с 27 января 2025 года на территории Союзного государства для перевозки отдельных видов товаров автотранспортом применение электронных навигационных пломб, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Нормы декрета распространяются на товары, ввозимые на территорию Союзного государства:
Национальным уполномоченным оператором Российской Федерации определено ООО «Центр развития цифровых платформ».
В Республике Беларусь применение навигационных пломб обеспечивается национальным уполномоченным оператором пломбирования Республики Беларусь - Республиканское унитарное предприятие «Белтаможсервис».
Устройство на двери транспортных средств устанавливается и снимается уполномоченным лицом по решению таможенного органа при ввозе, завершении транзита, а также при убытии товаров.
Данные о движении груза, его маршруте, попытках вскрытия пломбы, потере сигнала или низком заряде батареи передаются в специализированную информационную систему оператора.
«Для исключения задержек при оформлении таможенной процедуры таможенного транзита, скопления транспортных средств в пунктах пропуска и их возврата на сопредельную территорию необходимо заблаговременно, до начала осуществления перевозок, обеспечить их регистрацию в информационной системе оператора пломбирования России, принятие договора оферты и оплату услуг оператора пломбирования России по отслеживанию конкретной перевозки с внесением информации о перевозке в информационную систему»,–отметила пресс-секретарь псковской таможни Наталья Князева.
Представители оператора в Псковской области будут базироваться на территории четырех пунктов пропуска:
Контроль за применением навигационных пломб с российской стороны будет осуществляться силами Федеральной таможенной службы России, Федеральной налоговой службы России, Ространснадзора и Росалкогольтабакконтроля с учетом имеющихся полномочий и компетенции.