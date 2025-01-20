Общество

Даванков предложил ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков («Новые люди») направил обращение в Минэкономразвития РФ с предложением ввести функцию самозапрета покупок на маркетплейсах.

«В этой связи считаю необходимым законодательно обязать маркетплейсы внедрить функцию, позволяющую пользователям устанавливать самозапрет на покупки или задавать денежный ежемесячный лимит», - сказано в обращении.

В документе уточняется, что пользователь сможет самостоятельно настроить параметры ограничения, включая сумму лимита, категорию товаров и срок действия такого запрета, пишет РИА Новости.

По мнению автора, данная инициатива может помочь людям, которые страдают от зависимости к бесконтрольным онлайн-покупкам, и позволит им избежать финансовых проблем.