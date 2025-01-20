Общество

Исправительная колония № 4 в псковском селе Середка отметила очередную годовщину со дня образования

В ИК-4 УФСИН России по Псковской области, расположенной в селе Середка, прошло торжественное мероприятие по случаю знаменательного события – 66-ой годовщины со дня образования исправительной колонии, сообщили Псковской Ленте Новостей в УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

С поздравительным словом к личному составу и ветеранам учреждения обратился начальник колонии Тимур Курдюков. Он поблагодарил личный состав за слаженную работу и профессионализм, пожелал здоровья, дальнейших успехов в служебной деятельности и отметил, что в коллективе берегут и продолжают приумножать славные традиции старшего поколения. Продолжился праздник церемонией награждения ведомственными наградами наиболее отличившихся сотрудников.

Добавим, годом образования ИК-4 УФСИН России по Псковской области является 1959. В это время на базе Середкинской МТС была образована исправительно-трудовая колония общего режима с металлообрабатывающим профилем. В колонии содержались мужчины на общем режиме, осужденные впервые или повторно (неоднократно) за менее опасные преступления. В настоящее время это колония строгого режима для тех, кто преступил закон не в первый раз.