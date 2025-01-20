Общество

Только 30% псковичей согласны на зарплату в конверте – опрос

Только 30% псковичей согласны на зарплату в конверте. Мужчин, согласных на зарплату в конверте, почти в 3 раза больше, чем женщин. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Сегодня лишь 30% псковичей готовы согласиться на неофициальную зарплату. 45% опрошенных выступили против серых схем, каждый четвертый затруднился с ответом.

Мужчины практически в 3 раза чаще женщин соглашаются на заработок в конверте: 44% против 16% соответственно. Среди опрошенных с доходом от 100 тысяч рублей 1 из 3 готов принять «серые» схемы выплат.

Среди псковичей до 45 лет потенциально согласных на зарплату в конверте всего 25%, каждый второй — против. А вот среди горожан старше 45 лет сторонников — уже больше (30%), противников — меньше (38%), каждый третий затруднился с ответом: «Зависит от суммы и доверия к работодателю»; «Главное, чтобы платили вовремя и достойную заработную плату».