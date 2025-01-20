Общество

Игорь Дитрих: Рассматриваем несколько вариантов поддержки ветеранов к 80-летию Победы

Псковское областное Собрание депутатов еще рассматривает варианты мер поддержки ветеранов к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщил в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей заместитель председателя областного Собрания Игорь Дитрих.

«По указу президента Владимира Владимировича Путина будут единовременные выплаты размере 80 тысяч рублей для участников Великой Отечественной войны. Региональные меры поддержки планируются, но пока точный объем сказать не могу. Прорабатывается несколько вариантов. В Псковской области пройдет огромное множество мероприятий по тематике данного праздника», – сказал Игорь Дитрих.

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Парламентарий уточнил, что в двух деревнях Псковской области в рамках празднования 80-летия Победы откроют Вечный огонь.

«Лично я, моя семья, дети и внуки примем участие в мероприятиях к 80-летию Победы. Я не считаю, что есть большое значение в том, 80 лет или 79 лет прошло со Дня Победы. Каждый год это праздник со слезами на глазах. Его важность не зависит от цифры. Это самый важный праздник для нашей Родины, для всех россиян. Победа над фашизмом у нас уже в генах, которые будут передаваться и дальше из поколения в поколение», – добавил Игорь Дитрих.

Напомним, Вечный огонь в год 80-летия Победы зажгут в Локне и в деревне Ершово Псковского района.