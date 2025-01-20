Общество

«Газпром межрегионгаз» поддержал идею создания Вечного огня в Локне

Вечный огонь появится в Локне, сообщается в Telegram-канале главы Локнянского муниципального округа Ивана Белугина.

Фото здесь и далее: Иван Белугин / Telegram

На сессии Собрания депутатов Локнянского муниципального округа с докладом по догазицикации выступил генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов. Он поделился с депутатами подробностями о реализации программы догазификации в Локне, а также о темпах благоустройства улиц, которые подверглись земляным работам в рамках работы подрядчика.

Также на встрече обсудили появление в Локне Вечного огня. Идею поддержал «Газпром межрегионгаз» — инициативу согласовал генеральный директор компании Сергей Густов.

«Это не просто технический проект, это историческое событие для нашего округа. В год празднования 80-летия Великой Победы и Год защитника Отечества Вечный огонь зажжется на центральном братском захоронении в Локне! Для нас, для всего округа это имеет огромное значение. Вечный огонь станет символом памяти, уважения и благодарности нашим героям. Мы гордимся, что смогли заручиться поддержкой такого крупного партнера как «Газпром», и благодарим их за этот шаг навстречу. Мы активно начинаем работу по реализации проекта, чтобы всё было завершено в срок. Уверен, что эта инициатива объединит всех жителей, ведь наша история — это то, что связывает поколения», - отметил Иван Белугин.