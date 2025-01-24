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Общество

Как бороться с недосыпом, рассказал врач

24.01.2025 21:40|ПсковКомментариев: 0

Недостаток сна — это проблема, с которой сталкиваются многие люди в современном обществе. Из-за напряжённого графика, стрессов и работы допоздна люди часто лишают себя необходимого отдыха. Врач-терапевт Наталья Леонтьева объяснила, как недосып влияет на организм и какие могут быть последствия.

Фото: freepik / katemangostar

По словам Натальи Леонтьевой, недосыпание представляет собой состояние, при котором организм не получает достаточного количества сна для полноценного восстановления. Недосыпание может быть как хроническим, когда человек систематически спит меньше положенного времени, так и острым, когда человек не спит сутками.

Недосыпание оказывает негативное воздействие на различные системы организма. В частности, недостаток сна может привести к раздражительности, ухудшению концентрации внимания, проблемам с памятью, снижению работоспособности и общей утомляемости. Кроме того, хроническое недосыпание увеличивает риск развития депрессии, тревожных расстройств и других психических заболеваний.

«Недосып может повышать артериальное давление, учащение сердцебиение, нарушать сердечный ритм и повышать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Недостаток сна, безусловно, ослабляет иммунитет, делая организм более восприимчивым к инфекциям и вирусам. Также недосып нарушает гормональный баланс, что может привести к ожирению, диабету и другим эндокринным заболеваниям», — объясняет врач.

Тем не менее, возможно ли умереть от недосыпа? Наталья Леонтьева указала на то, что само по себе острое недосыпание, как правило, не приводит к летальному исходу. Однако хроническое недосыпание может способствовать развитию заболеваний, которые потенциально могут иметь летальный исход, пишет RuNews24.ru.

«Недооценка важности сна увеличивает риск несчастных случаев, например, на дороге или на производстве. Помните, что оптимальное количество сна для взрослого человека составляет 7-9 часов в сутки. Детям и подросткам требуется больше сна – 9-11 часов. Но эти цифры условны - все зависит от индивидуальных особенностей человека», — уточнила эксперт. 

Наталья Леонтьева предоставила общие рекомендации по борьбе с недосыпом и бессонницей.

Прежде всего, необходимо придерживаться определённого режима сна, ложась и просыпаясь в одно и то же время, даже в выходные дни. Сон должен проходить в комфортных условиях: в спальне должно быть тихо, темно и прохладно.

Также следует избегать употребления кофеина и алкоголя перед сном, поскольку эти вещества могут негативно повлиять на качество сна. Кроме того, рекомендуется ограничить использование электронных устройств перед сном, так как синий свет, излучаемый экраном, может препятствовать выработке мелатонина — гормона сна.

«Недосып сам по себе, как правило, не приводит к смерти, но хроническая нехватка сна является серьезной угрозой для здоровья, повышения риска развития различных заболеваний и неблагоприятных исходов», — резюмировала врач.

Важно помнить, что сон – это такая же базовая потребность организма, как еда и вода, и пренебрегать ею нельзя. Забота о своем здоровье – это инвестиции в здоровье и долголетие, подчеркнула Наталья Леонтьева.

Теги: #врач #бессонница #недосып
Источник: Псковская Лента Новостей
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