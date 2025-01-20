Общество

МТС разогнала интернет в псковской столице валенок

Цифровая экосистема МТС запустила 4G в деревне Долосцы Себежского района. Качественная голосовая связь и стабильный мобильный интернет от МТС на скорости до 100 Мбит/с стали доступны более чем сотне жителей псковской столицы валенок — именно здесь находится уникальная российская фабрика по изготовлению валяной обуви и аксессуаров, продукцию которой носят по всему миру, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Современный стандарт связи 4G МТС в Долосцах появился впервые, благодаря модернизации сети. Высокоскоростной мобильный интернет, качественная голосовая связь и все возможности цифровизации открылись сотне местных жителей, а также туристам и рыбакам, посещающим местное одноименное озеро.

В Долосцах находится фабрика, возрождающая культуру валяной обуви. Местные жители собственноручно валяют обувь, которую ценят не только в России, но и за рубежом. С мобильным интернетом МТС мастера смогут совершенствовать свои навыки на онлайн-курсах и с помощью видеоуроков круглый год, а также открыть свое дело и реализовывать продукцию через маркетплейсы.

Также современная высокоскоростная связь МТС стала доступна и пассажирам федеральной трассы, пролегающей недалеко от Долосцев и соединяющей Псковщину и Республику Беларусь. Высокоскоростное подключение актуально на всем пути до границы: водителю — для обновления карты в навигаторе, уточнения погоды за окном автомобиля и оплаты проезда в онлайн-банке, пассажиры же смогут загрузить книгу или сериал для долгого пути, позвонить близким или отправлять им в мессенджерах фотографии мест, где начинается Россия.