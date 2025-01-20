Общество

Воздушные гавани продолжат обновлять по нацпроекту

Воздушные гавани продолжат обновлять по нацпроекту. Согласно опубликованному единому плану по достижению национальных целей развития до 2030 года, полеты на 1 человека в 2030 году составят 1,08. Такую задачу поставил в мае прошлого года президент России — к 2030 году увеличить авиационную подвижность жителей не менее чем на 50% по сравнению с показателем 2023 года. Коэффициент авиационной подвижности — это среднее количество авиаперелетов, совершаемых одним жителем страны, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Планируют это увеличение в том числе за счет развития инфраструктуры аэропортов. Обновление авиагаваней делает перелеты безопаснее и комфортнее, способствует повышению транспортной доступности и связанности городов, развитию новых региональных маршрутов и внутреннего туризма.

С 2019 года по нацпроекту уже было обновлено 33 воздушные гавани. Особое внимание было уделено авиаузлам Сибири и Дальнего Востока. Модернизация затронула как аэропорты городов-миллионников, так и городов — центров добывающей отрасли. В Якутии, например, обновили 12 аэропортовых комплексов — это позволило повысить удобство авиасообщения из наиболее удаленных городов, таких как Нерюнгри, Сангар, Хандыга. С этого года эта работа будет продолжена по нацпроекту «Эффективная транспортная система», к 2030 году модернизируют не менее 75 аэропортов.

По итогам 2024 года на 5,85% вырос пассажиропоток по сравнению с 2023 годом и составил 111,6 млн человек. Причем на внутренних линиях перевезено 84,6 млн человек, что почти на 2% больше, чем в 2023 год.

«Наши неизменные приоритеты — обеспечение безопасности перевозок, удовлетворение спроса на пассажирские перевозки и, безусловно, качественный сервис», — подчеркивает Министр транспорта Роман Старовойт.

Так, пассажиров стало больше в аэропорту Благовещенска Амурской области: по сравнению с 2023 годом их число выросло на 1,5% и составило 928 тыс. человек. В 2023 году здесь реконструировали взлетно-посадочную полосу длиной 3 тысячи метров. В прошлом году пассажирам было доступно 18 направлений полета, в том числе рейсы в крупнейшие города Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москву.

С нуля построены перрон и новая рулежная дорожка, которые позволили воздушным судам заходить на места стоянок на тяге собственных двигателей. На новом перроне могут одновременно размещаться для обслуживания до пяти воздушных судов.

Александр Карпов, исполнительный директор Международного аэропорта Благовещенск им. Н. Н. Муравьева-Амурского: «Ввод в эксплуатацию рулежной дорожки решает сразу несколько вопросов. Самое главное для нас — ускорение обслуживания воздушных судов. Благодаря новой рулежке, самолеты могут своим ходом заруливать к стоянкам нашего нового перрона, не дожидаясь, пока их отбуксирует тягач. Для пассажиров это тоже добавило комфорта, ведь время ожидания в салоне воздушного судна — с момента приземления до момента выхода на трап — сократилось».

Сейчас продолжается строительство инфраструктуры нового аэровокзала. Его общая площадь составит 25 тыс. кв. м. Суммарная пропускная способность аэропорта составит не менее 1 тыс. пассажиров в час.

Аэропорт Архангельска в прошлом году принял свыше миллиона человек. Пропускная способность гавани выросла благодаря реконструкции взлетно-посадочной полосы и новому пассажирскому терминалу, она составляет 520 пассажиров в час. Внутри терминала установлены современное досмотровое оборудование, энергоэффективные системы вентиляции, отопления, электроснабжения, открыты комната матери и ребенка, медпункт. В планах — ежегодное увеличение пассажиропотока на 5–6% по сравнению с предыдущим годом. Предполагается, что к 2030 году пассажиропоток в аэропорту Архангельск дойдет до 1,4 млн пассажиров в год.

Аэропорт Братска второй по пассажирообороту в Иркутской области. В прошлом году он принял на 5% больше пассажиров, чем годом ранее. Авиаперелёт совершили более 259 тыс. человек, в том числе более 13 тыс. детей в возрасте до 12 лет.

В воздушной гавани уже завершилась реконструкция перрона и строительство пункта сбора противообледенительной жидкости. Работа продолжится и далее: планируется уширение взлетно-посадочной полосы для разворота воздушных судов, устройство рулежных дорожек, водосточно-дренажной системы, установка светосигнального оборудования, а также строительство аварийно-спасательной станции.

Для развития авиаотрасли важны современные технологии и оборудование. С новейшими тенденциями развития отрасли можно ознакомиться на Национальной выставке инфраструктуры гражданской авиации — НАИС. Она состоится в преддверии Дня работника гражданской авиации, который отмечается 9 февраля. В Международном выставочном центре Крокус Экспо 5 и 6 февраля более 130 компаний из 20 регионов России, Белоруссии, Китая и Ирана представят свою продукцию.

На стендах будут новейшие образцы техники, оборудования и технологий: от технического освещения до БПЛА, от рамок безопасности до быстровозводимых конструкций, от биометрии до багажных лент, колесной техники и многое другое. Большое внимание уделят технике и оборудованию для наземного обслуживания воздушных судов и пассажиров, технологиям для строительства и ремонта инфраструктуры, IT-технологиям в авиации. Подробная информация о выставке размещена на сайте.

В целом, нацпроект «Эффективная транспортная система» направлен на создание единого сбалансированного транспортного каркаса страны за счет развития инфраструктуры всех видов транспорта. В единую транспортную сеть войдут опорная сеть железных дорог, морских портов, внутренних водных путей, аэропортов, пунктов пропуска через государственную границу и крупнейшие транспортно-логистические центры. Задача — обеспечит бесшовность логистики между разными видами транспорта. Ведь от этого во многом зависит качество жизни людей, рост промышленности, туризма, торгового оборота, укрепление всей национальной экономики.