Общество

Псковичей предупредили об опасности заражения мышиной лихорадкой

Даже зимой можно заразиться мышиной лихорадкой. Ее главные переносчики - мелкие грызуны - тянутся ближе к людям в поисках еды, забегают в дачные дома, на садовые участки, где загрязняют своими выделениями предметы обихода, продукты, воду, тем самым приносят с собой различные заболевания, в том числе геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Как уберечь себя от мышиной лихорадки зимой, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Kandinsky

Ежегодно в стране регистрируют около семи тысяч случаев инфицирования.

«В Псковской области в последние годы выявляли единичные случаи ГЛПС. Однако из-за активной миграции мелких грызунов сохраняются высокие риски заражения геморрагической лихорадкой. А вакцины от ГЛПС нет», - рассказали в управлении.

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – это тяжелое инфекционное заболевание, проявляющееся поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека.

Основной путь заражения человека ГЛПС - аэрогенный (воздушно-капельный и воздушно-пылевой). Возбудитель, содержащийся в биологических выделениях мышей, через верхние дыхательные пути в виде аэрозоля с пылью попадает в легкие человека, где условия для его размножения наиболее благоприятны. Затем микроб с кровью переносится в другие органы и ткани.

Заражение возможно и через поврежденную кожу при контакте с экскрементами инфицированных грызунов или со слюной в случае укуса зверьком человека. Например, во время уборки в доме, дровнике, сарае с сеном и других подсобных помещениях, при выколачивании мягкого инвентаря. Опасность может подстерегать не только на дачном участке, но и в лесу или парке, отметили специалисты.

Редко возможен алиментарный путь заражения: человек может съесть продукт, загрязненный выделениями животных, например, немытое яблоко, оставленное в дачном погребе за зимнее хранение.

С момента заражения до появления первых признаков заболевания обычно проходит 2-3 недели, но иногда инкубационный период может удлиняться до 45 дней. Стоит знать, что больной человек не является источником инфекции, поэтому не опасен для окружающих.

Первые симптомы неспецифичные: резко повышается температура тела до 38–40°C, которая сопровождается головной болью, ознобом, тошнотой, ломотой во всем теле, болью в горле и воспалением лимфатических узлов. Часто эти симптомы путают с ангиной или обычной простудой.

Чуть позже присоединяются боли в пояснице и животе, снижение остроты зрения, болезненность в глазных яблоках, может появиться мелкопятнистая сыпь, которая часто группируется в виде полос, напоминающих удар хлыста.

В тяжелых случаях возможен летальный исход, поэтому очень важно обратиться к врачу вовремя, подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Можно избежать заражения, выполняя правила профилактики:

Нужно проводить в дачных домиках и подсобных помещениях уборку, но только влажную, чтобы избежать образования пыли. Использование дезинфицирующих средств приветствуется.

Перед уборкой проветривать помещение, чтобы уменьшить концентрацию вирусов в воздухе.

Посуду обдавать кипятком или обрабатывать дезинфицирующим средством.

Мягкий инвентарь просушить на солнце в течение нескольких часов, периодически переворачивая.

Во время уборки обязательно использовать средства индивидуальной защиты: влажную ватно-марлевую повязку или респиратор, резиновые перчатки, халат или любую другую одежду, предназначенную для уборки.

Регулярно бороться с грызунами на садовых и дачных участках. Здесь помогут и ловушки, и наличие кота.

Осматривать дом и подсобные помещения на наличие изъянов и дыр, через которые грызуны могут проникать внутрь.

Перед употреблением пищи тщательно мыть руки с мылом.

Хранить продукты питания в плотно закрытых емкостях, недоступных грызунам.

Не забывать тщательно мыть овощи, фрукты и зелень перед употреблением.