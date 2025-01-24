Псковичей предупредили об опасности заражения мышиной лихорадкой

Даже зимой можно заразиться мышиной лихорадкой. Ее главные переносчики - мелкие грызуны - тянутся ближе к людям в поисках еды, забегают в дачные дома, на садовые участки, где загрязняют своими выделениями предметы обихода, продукты, воду, тем самым приносят с собой различные заболевания, в том числе геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС). Как уберечь себя от мышиной лихорадки зимой, Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Псковской области.
Иллюстрация создана с помощью нейросети Kandinsky
Ежегодно в стране регистрируют около семи тысяч случаев инфицирования.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом – это тяжелое инфекционное заболевание, проявляющееся поражением мелких кровеносных сосудов, почек, легких и других органов человека.
Основной путь заражения человека ГЛПС - аэрогенный (воздушно-капельный и воздушно-пылевой). Возбудитель, содержащийся в биологических выделениях мышей, через верхние дыхательные пути в виде аэрозоля с пылью попадает в легкие человека, где условия для его размножения наиболее благоприятны. Затем микроб с кровью переносится в другие органы и ткани.
Заражение возможно и через поврежденную кожу при контакте с экскрементами инфицированных грызунов или со слюной в случае укуса зверьком человека. Например, во время уборки в доме, дровнике, сарае с сеном и других подсобных помещениях, при выколачивании мягкого инвентаря. Опасность может подстерегать не только на дачном участке, но и в лесу или парке, отметили специалисты.
Редко возможен алиментарный путь заражения: человек может съесть продукт, загрязненный выделениями животных, например, немытое яблоко, оставленное в дачном погребе за зимнее хранение.
С момента заражения до появления первых признаков заболевания обычно проходит 2-3 недели, но иногда инкубационный период может удлиняться до 45 дней. Стоит знать, что больной человек не является источником инфекции, поэтому не опасен для окружающих.
Первые симптомы неспецифичные: резко повышается температура тела до 38–40°C, которая сопровождается головной болью, ознобом, тошнотой, ломотой во всем теле, болью в горле и воспалением лимфатических узлов. Часто эти симптомы путают с ангиной или обычной простудой.
Чуть позже присоединяются боли в пояснице и животе, снижение остроты зрения, болезненность в глазных яблоках, может появиться мелкопятнистая сыпь, которая часто группируется в виде полос, напоминающих удар хлыста.
Можно избежать заражения, выполняя правила профилактики: