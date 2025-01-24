Общество

Более половины первокурсников ждут от образования получения практических навыков - опрос

Более половины (56%) российских первокурсников хотели бы получить от образования в вузе практические умения и навыки в профессиональной области, 41% ждут от учебы новых знакомств и связей, свидетельствуют результаты исследования платформы «Неравнодушный человек».

Среди студентов-первокурсников 56% хотели бы получить практические умения и навыки в профессиональной сфере за годы обучения в вузе, 41% отметили, что хотят обзавестись новыми знакомствами и связями. Четверо из десяти (39%) первокурсников больше всего хотели бы трудоустроиться после получения профессии, пишет РИА Новости.

Самыми важными критериями при выборе вуза для первокурсников оказались наличие нужной специальности, так ответили 63% опрошенных, высокая репутация и престиж учебного заведения (47%), рекомендации близких и друзей (37%).

Более половины (57%) респондентов выбрали свое направление обучения, потому что им интересна сама профессия, 41% ответили, что по их направлению хорошие карьерные перспективы, 35% выбрали профессию по ее востребованности на рынке труда.

Онлайн-опрос проведен исследовательско-коммуникационной платформой «Неравнодушный человек» в рамках проекта 706/3 совместно с Минобрнауки России, ВЦИОМ и Томским государственным университетом. Методика - заполнение анкет респондентами на специализированной платформе. Целевая аудитория - студенты первых курсов российских вузов. Объем выборки - 64 133 респондента.