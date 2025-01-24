Общество

Возле Дома молодежи в Пскове появился новый барсик

Возле регионального Дома молодёжи в Пскове появился новый Барсик, сообщили Псковской Ленте Новостей в Доме молодежи.

Фото: Дом молодежи

Напомним, Дом молодежи официально открыли в Пскове 25 января.

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Декоративные скульптурные композиции «Барсик – символ города Пскова» начали появляться на улицах областного центра в декабре 2023 года.

Высота скульптурных композиций составляет 20 см, ширина - 35 см (по основанию). Размер одной фигуры больше: высота - 80 см, ширина - 30х30 см (по основанию). Техника их изготовления - бронзовое литье с ручной доработкой. Цвет скульптур - тонированная бронза.