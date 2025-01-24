Общество

Итоги работы за 2024 год подвели оперативно-режимные службы псковского УФСИН

В УФСИН России по Псковской области под руководством временно исполняющего обязанности начальника территориального органа Виктора Леонова прошло оперативное совещание по подведению итогов деятельности оперативных и режимных подразделений за прошедший год. В рамках мероприятия лучших сотрудников за высокие показатели в службе наградили ведомственными наградами, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Фото: УФСИН России по Псковской области

В работе совещания приняли участие личный состав оперативного отдела и отдела режима и надзора регионального УФСИН, заместители начальников ИК (СИЗО), курирующие вопросы безопасности (режима) и оперативной работы, начальники оперативных отделов и начальники отделов безопасности (режима) учреждений, подведомственных УФСИН России по Псковской области.

Повестка дня включала рассмотрение результатов служебной деятельности, обсуждение проблемных вопросов, связанных с организацией оперативно-розыскной деятельности, обеспечением режима и осуществлением надзора за осужденными в учреждениях УИС области. Отдельное внимание уделено мерам, направленным на недопущение чрезвычайных происшествий и преступлений среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

Руководитель ведомства дал оценку работы подразделений, выделены положительные тенденции и отмечены имеющиеся недостатки. Также озвучены предложения по улучшению служебных показателей и определен круг приоритетных задач. Завершилось мероприятие проведением учебно-методических сборов по направлениям и сдачей зачетов на знание нормативно-правовой базы.