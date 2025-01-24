Общество

В ГД предложили отзывать лицензию на образование у иноагентов

В Госдуме предложили отзывать у организации в РФ лицензию на проведение образовательной деятельности, если она будет включена в реестр иноагентов, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.

«Да, действительно, предлагается отзывать у организации лицензию на образовательную деятельность в случае, если она будет включена в реестр иноагентов», - сказал Пискарев.

Ранее Пискарев сообщил, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств в дела РФ 28 января планирует утвердить пакет законопроектов о полном исключении иноагентов из процесса просвещения и образования в РФ.

Пискарев также добавил, что депутаты Госдумы предлагают ужесточить административную ответственность за отсутствие маркировки материалов иностранных агентов, пишет РИА Новости.