Общество

Способ борьбы с аритмией облучением успешно испытали на животных

Ученые Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Е. Н. Мешалкина получили успешные результаты испытания на животных нового неинвазивного метода лечения аритмии с помощью направленного облучения конкретных участков сердца ионизирующим излучением. В перспективе способ сможет помочь онкобольным и пациентам с лишним весом и сопутствующими патологиями без хирургического вмешательства, сообщил ТАСС заместитель генерального директора центра по науке, ведущий сердечно-сосудистый хирург-аритмолог Александр Романов.

Традиционный метод лечения аритмии - это ввод внутрь сердца катетеров, с помощью которых путем стимуляции органа стремятся удалить источник аритмии. Как пояснил медик ранее, сейчас в мире существует проблема выживаемости онкопациентов во время лечения, потому что их сердце не выдерживает токсического влияния терапии. Большие риски создает аритмия, которая, по данным медицинской статистики, увеличивает смертность больных раком в 3,5 раза за год по сравнению с теми, у кого нет этого заболевания. Ученые из центра разработали метод воздействия на жировые ткани сердца ионизирующим излучением.

«Мы закончили исследования [на животных], получили очень хорошие результаты, что технология работает в определенной дозировке, повреждается то, что нужно, окружающие ткани не повреждаются. У нас было сделано 20 исследований на кроликах и 20 исследований на минипигах, всего 40 животных», - сказал собеседник агентства.

Для опытов используется единственный в Сибири ускоритель для облучения животных ионизирующим излучением. Первую серию экспериментов ученые провели на кроликах от 3 до 5 кг. В ходе исследования ученые выяснили эффективную дозировку облучения для лечения аритмии. После этого сотрудники центра перешли к отработке технологии на крупных животных - минипигах, которым устанавливался кардиостимулятор для провоцирования различных нарушений ритма сердца.

После этого исследователи проводили компьютерную томографию, которая позволяет найти участки сердца, где находится источник аритмии. Затем ученые определяют область, куда направляется лучевой пучок для того, чтобы устранить аритмию.

Как сообщил Романов ранее, ширина пучка составляет от 9 до 10 мм. Физики, вместе с которыми работают ученые центра Мешалкина, работают над тем, чтобы снизить ширину пучка до 3 мм и сделать его более сфокусированным. По словам хирурга, применение метода, кроме онкопациентов, актуально также для страдающих ожирением и другими сопутствующими патологиями больных, которым противопоказано хирургическое вмешательство.

Как пояснил хирург, следующий этап - это подготовка к клиническим испытаниям. Для этого ученым предстоит выбрать категорию пациентов. По словам хирурга, чаще всего для апробирования новой технологии отбираются больные, которым стандартные методы лечения не подходят. «Если это будут пациенты, которым и так показано ионизирующее излучение, например, для лечения онкологии, и у них возникает аритмия, то мы можем попробовать эти процессы объединить», - резюмировал Романов.