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Общество

Более 30% опрошенных россиян одобрили интерес школьников к подработке

26.01.2025 17:15|ПсковКомментариев: 0

Среди опрошенных россиян 37% уверены, что для успешной карьеры ребенку необходимо начать зарабатывать в школьном возрасте. В прошлом году таких респондентов было 19%. Об этом говорится в результатах исследования финансового маркетплейса «Выберу.ру».

Так, 6% респондентов выразили мнение, что ребенка стоит поощрять деньгами за разного рода задания начиная с пяти лет, 7% уверены, что оптимальный возраст для знакомства с первым заработком — 10 лет, 8% остановили свой выбор на возрасте 10–14 лет, а 16% респондентов предполагают, что первые деньги ребенок должен начать зарабатывать в 14–16 лет. Оставшиеся 63% предположили, что дети должны начать получать деньги не ранее 18 лет.

При этом только 62% лояльных к школьным подработкам респондентов признались, что сами воспитывают детей в таком ключе. 21% из этой группы опрошенных поощряли своих детей, начиная с младших классов: им предлагалась «зарплата» за сделанную уборку, вымытую посуду или иные бытовые дела. Средняя сумма, которую получают дети в возрасте от шести до девяти лет за такие задания, составляет 97 рублей.

В то же время опрос показал, что задания для этой возрастной группы, предполагающие больше усилий, оцениваются дороже. Например, средняя оплата за выгул собаки составляет 164 рубля, а поход в магазин — 127 рублей. Выше всего родители оценивают выдающиеся успехи детей: за победу в соревнованиях или школьных конкурсах они готовы выплатить детям «премию», доходящую до 3 тыс. рублей. Четверть респондентов из этой группы отметили, что часто школьники сами приходят к ним с «бизнес-идеями», среди самых распространенных: продажа собранных в парках яблок и ягод, перепродажа старых игрушек одноклассникам, рисунки на заказ и обучение сверстников разным видам спорта.

При этом 32% респондентов, ратующих за работу школьников и практикующих свои убеждения, признались, что начали платить деньги за выполненные поручения детям с 10 лет. Среди самых популярных способов «заработать» у этой возрастной группы: мытье семейной машины (родители в среднем оценивают эту услугу в 350 рублей), помощь по хозяйству — 230 рублей, занятия с младшими братьями и сестрами — 320 рублей. Также эта группа участников опроса склонна помогать искать детям внешние подработки на каникулах. Эксперты выяснили, что ребенок, занятый на каникулах, по словам родителей, в среднем зарабатывает 37 тыс. рублей. Среди распространенных видов таких подработок: курьерские услуги, репетиторство, работа администратором.

В то же время 47% респондентов разрешают работать своим детям с 14 лет. По их словам, самые популярные виды подработки этой возрастной группы — репетиторство (до 1 тыс. рублей в час), работа в курьерской службе (1 тыс. рублей за смену), неофициальная работа в офисе у родственников или знакомых (средняя зарплата — 15 тыс. рублей в месяц) и оказание услуг копирайтера или SMM-специалиста (средняя зарплата — 12 тыс. рублей в месяц), пишут «Известия». 

Источник: Псковская Лента Новостей
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