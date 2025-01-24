Общество

Россиянам рассказали, как защититься от нового вируса в Telegram

Заражение смартфона троянцем Mamont может привести к серьезным последствиям, однако существует действенный способ защиты от этого вида вредоносного ПО – сброс устройства до заводских настроек. Об этом рассказал генеральный директор компании Zecurion и эксперт по кибербезопасности Алексей Раевский.

По словам Раевского, срочный сброс настроек – единственный способ гарантированно предотвратить доступ мошенников к банковским и другим важным сервисам после установки вредоносного ПО. Важно действовать быстро, так как злоумышленники начинают атаку практически сразу после установки зараженного приложения. Хотя все данные и приложения будут удалены, это лучшая защита от потери контроля над аккаунтами.

Раевский также напомнил о необходимости бдительности при получении подозрительных сообщений. Он особо подчеркнул, что видеофайлы не могут иметь расширение .apk, которое используется для установочных файлов приложений. Это распространенная уловка мошенников, рассылающих вредоносное ПО через Telegram, часто сопровождающие его сообщением «Это ты на видео?», пишет «Газета.ru».