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Общество

Почти 3,5 тысячи зараженных цветов не разрешили ввезти в РФ в Псковской области

27.01.2025 14:02|ПсковКомментариев: 0

Шесть партий импортных срезанных цветов (лимониумов, альстромерий и хризантем) в количестве 3 495 штук не допустили к ввозу на территорию РФ в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. 

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

На минувшей неделе на складе временного хранения, расположенном в Псковской области, должностные лица управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля шести партий импортных срезанных цветов обнаружили опасных насекомых, схожих по морфологическим признакам с карантинным объектом.

Лабораторные экспертизы подтвердили заражение импортных партий цветов западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Цветы были выращены в Нидерландах, Эквадоре и Кении.

 

Все партии заражённых цветов, в соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, по решению собственников будут уничтожены.

Теги: #Россельхознадзор
Источник: Псковская Лента Новостей
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