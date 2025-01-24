Общество

Почти 3,5 тысячи зараженных цветов не разрешили ввезти в РФ в Псковской области

Шесть партий импортных срезанных цветов (лимониумов, альстромерий и хризантем) в количестве 3 495 штук не допустили к ввозу на территорию РФ в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

На минувшей неделе на складе временного хранения, расположенном в Псковской области, должностные лица управления Россельхознадзора при проведении карантинного фитосанитарного контроля шести партий импортных срезанных цветов обнаружили опасных насекомых, схожих по морфологическим признакам с карантинным объектом.

Лабораторные экспертизы подтвердили заражение импортных партий цветов западным цветочным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.). Цветы были выращены в Нидерландах, Эквадоре и Кении.

Все партии заражённых цветов, в соответствии с нормативными правовыми документами в области обеспечения карантина растений, по решению собственников будут уничтожены.