Общество

Определены лидеры онлайн-продаж сим-карт в Псковской области

В России растут услуги дистанционной продажи сим-карт мобильных операторов и банков. За прошедший год их доля в общих продажах достигла 14%, сообщает ИАА TelecomDaily. МТС возглавила топ по количеству удаленных подключений.

В исследовании ИАА TelecomDaily, посвященном рынку дистанционных подключений к услугам мобильной связи, приняли участие 1150 российских респондентов, которые в течение последнего года покупали SIM-карты дистанционно*. Так, 79% респондентов предпочтут не ходить за новой симкой в салон связи, а заказать ее в онлайн-магазине. Из них 48% выбрали бы доставку SIM-карты курьером, а 31% — полностью бесконтактное получение. Лишь 21% настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж).

По количеству удаленных подключений лидирует МТС (31% контрактов), на втором месте — МегаФон (27%), на третьем — Tele 2 (16 %). Четвертый — «Билайн» (14%), пятый — MVNO «Т-Мобайл» (7%).

Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, ещё 31% — сайт оператора связи. В прошлом году появился еще один способ купить SIM-карту — в мессенджере Telegram. Такую услугу запустил МТС. Пользователи могут выбрать онлайн не только тариф, но и красивый номер, процесс покупки занимает около пяти минут.

Исследователи также выяснили, как долго абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора, — более восьми лет, а перенос номера (MNP) не пользуется особой популярностью: за прошедший год с сохранением номера ушли в другую сеть 4% опрошенных. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС — 29% или же Тele2 — 23%. За «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком» высказались по 10% за каждого.

*Опрос методом онлайн-анкетирования проводился в конце 2024 года. Система отбора пользователей в панели соответствовала международным профессиональным нормам и стандартам ESOMAR в области интернет-исследований.