Общество

В ГД внесли законопроект о лишении свободы за несообщение о диверсиях

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты парламента проект поправок к Уголовному кодексу РФ о введении наказания вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

«Вместе с коллегами внес в Государственную думу проект изменений в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ. <…> Предлагается дополнить УК РФ нормой, устанавливающей ответственность за несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности», - отметил Пискарев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что действующие нормы ст. 205.6 УК (несообщение о преступлении) предполагают санкции «вплоть до года лишения свободы», такая ответственность «грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности».

По словам Пискарева, принятие закона «позволит дополнительно обезопасить в том числе объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба».