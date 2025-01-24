В ГД внесли законопроект о лишении свободы за несообщение о диверсиях

Группа депутатов Госдумы внесла на рассмотрение палаты парламента проект поправок к Уголовному кодексу РФ о введении наказания вплоть до одного года лишения свободы за несообщение о подготовке преступлений диверсионной направленности. Об этом сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
«Вместе с коллегами внес в Государственную думу проект изменений в статью 205.6 Уголовного кодекса РФ. <…> Предлагается дополнить УК РФ нормой, устанавливающей ответственность за несообщение о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений диверсионной направленности», - отметил Пискарев в своем Telegram-канале.
Он напомнил, что действующие нормы ст. 205.6 УК (несообщение о преступлении) предполагают санкции «вплоть до года лишения свободы», такая ответственность «грозит за несообщение, например, о подготовке преступлений террористической направленности».
По словам Пискарева, принятие закона «позволит дополнительно обезопасить в том числе объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба».
Он подчеркнул, что в условиях проведения спецоперации «очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность» России. «Однако рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений. Этот правовой пробел и призван устранить предлагаемый нами законопроект», - сказал Пискарев.