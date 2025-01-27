Общество

Прокуратура разъяснила псковичам порядок предоставления времени для отдыха по ТК РФ

Что такое время отдыха по трудовому законодательству и в каких случаях его предоставляют, напомнили в прокуратуре города Пскова.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в ведомстве, время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.

Видами времени отдыха являются:

перерывы в течение рабочего дня (смены);

ежедневный (междусменный) отдых;

выходные дни (еженедельный непрерывный отдых);

нерабочие праздничные дни;

отпуска.

В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается.

На работах, где по условиям производства предоставление перерыва для отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время.

На отдельных видах работ предусматривается предоставление работникам в течение рабочего времени специальных перерывов, обусловленных технологией и организацией производства и труда (для обогревания и отдыха).

Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день.

Нерабочие праздничные дни установлены ст. 112 ТК РФ. Выходные дни могут переноситься на другие дни федеральным законом или нормативным правовым актом правительства РФ.

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка.