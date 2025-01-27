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Общество

«Единая Россия» проведет в Пскове неделю приемов по вопросам соцподдержки

28.01.2025 11:45|ПсковКомментариев: 0

Первая неделя февраля в партии «Единая Россия» будет посвящена тематическим приемам по вопросам социальной поддержки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, она пройдет в региональной общественной приемной «Единой России» в Пскове с 3 по 7 февраля.

В течение недели в приеме примут участие представители социального фонда Псковской области, уполномоченный по правам ребенка Псковской области, уполномоченный по правам человека Псковской области, территориальный фонд обязательного медицинского страхования, комитет по социальной защите населения Псковской области, комитет по управлению имуществом Псковской области, Ассоциация юристов России по Псковской области.

3 февраля с 10.00 до 12.00 прием проведет заместитель руководителя социального фонда Ирина Артемьева; с 12.00 до 13.00 – депутат Псковского областного Собрания Виктор Антонов; с 14.00 до 17.00 – председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко.

4 февраля с 10.00 до 13.00 прием проведет директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области Валентина Альбова; с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Алеся Михачёва.

5 февраля с 10.00 до 12.00 прием проведет депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих; с 11.30 до 13.00 – председатель комитета по социальной защите населения Псковской области Ольга Евстигнеева; с 14.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева.

6 февраля с 10.00 до 11.30 прием проведет уполномоченный по правам человека Псковской области Дмитрий Шахов; с 11.30 до 13.00 – уполномоченный по правам ребенка Псковской области Наталия Соколова; с 15.00 до 17.00 – депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

7 февраля с 10.00 до 13.00 прием проведет председатель комитета по управлению имуществом Псковской области Наталья Серебренникова.

По всем вопросам можно обращаться как лично (предварительная запись по телефону: 66-25-12), так и в режиме «горячей линии» по телефону: 66-25-12.

Кроме того, приёмы будут организованы на базе местных общественных приемных председателя партии «Единая Россия» в городе Великие Луки и районных центрах области.  

В отделении партии напомнили, что забота о семье и детях является одним из приоритетных направлений федеральной и региональной политики, а также народной программы партии. В Псковской области строятся новые школы, детские сады, стадионы и игровые площадки, создаются условия для всестороннего развития молодежи, предусмотрены меры социальной помощи многодетным и малообеспеченным семьям. Успешная реализация всех этих и многих других мер невозможна без обратной связи с населением, взаимодействие с которым осуществляет региональная общественная приемная «Единой России».

Теги: #Единая Россия
Источник: Псковская Лента Новостей
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