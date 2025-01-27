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Обзор компании MirSatori: отзывы клиентов и возможности для бизнеса

Компания Mirsatori — команда миграционных экспертов, предоставляющих услуги на международном уровне. Юристы помогают с оформлением гражданства и ВНЖ разных стран по ускоренным программам, предоставляют эффективные решения в вопросах финансового консалтинга. Иммиграция возможна по репатриации или через регистрацию бизнеса. Юристы помогают в выборе подходящей программы и подготовке документов. Судя по отзывам, соискатели получают миграционный статус в максимально короткие сроки. Проанализируем отзывы и преимущества сотрудничества с компанией, подробнее рассмотрим ключевые услуги Mirsatori.

Услуги компании MirSatori: что предлагает клиентам

В портфеле компании больше 10 миграционных направлений, и как показывают о Mirsatori отзывы — они отличаются быстрыми сроками легализации и лояльными требованиями к соискателям. Бесплатная первичная консультация — это первый этап сотрудничества с юристами, в ходе которого клиенты знакомятся с процедурами и условиями оформления.

Миграционные эксперты предлагают следующие услуги:

репатриация в Армению;

ускоренное получение гражданства Кыргызстана;

бизнес-иммиграция в Сербию, Францию, Испанию, Черногорию, Венгрию и ОАЭ;

организация родов в Чили, Аргентине с перспективой получения гражданства.

Ускоренные программы иммиграции являются востребованными среди клиентов компании Mirsatori.

Гражданство Кыргызстана. Иммиграционная программа, которая подходит всем, кто родился в СССР до 1991 года. Популярная среди граждан РФ из-за возможности получения статуса всего за несколько месяцев. Плюсы гражданства Кыргызстана по отзывам иммигрантов: не нужно владеть кыргызским языком, проживать в стране как до, так и после получения паспорта — не обязательно.

Иммигранты, заинтересованные в регистрации/релокации бизнеса за рубежом, обращаются в компанию Mirsatori. Юристы анализируют соответствует ли бизнес-план европейским стандартам, откроют корпоративный счет в банке и подготовят документы на ВНЖ. К примеру, зарегистрировать стартап в Испании можно за один день. Резидентство оформляется сроком на 3 года с правом продления.

В сроки до 2 месяцев можно оформить ВНЖ Сербии, зарегистрировав компанию на ее территории. По отзывам, процедура довольна проста и не требует большого количества документов. Юристы из Mirsatori помогают подать заявку на ВНЖ, собрать документы. ВНЖ действительно в течение 1 года и подлежит продлению. Через 5 лет подают заявку на ПМЖ, а еще через 3 года — на гражданство.

Владельцы инновационных стартапов становятся резидентами Франции по French Tech Visa. Статус присваивается и членам семьи заявителя, сроки оформления — до 6 месяцев. Резиденты могут открывать счета в любом европейском банке, вести бизнес на одном уровне с французами. Правильно оформить и отправить заявку на участие в программе можно благодаря компании Mirsatori.

ВНЖ Венгрии через бизнес — довольно быстрый вариант иммиграции. Открыть компанию можно в течение 2–3 недель, а сроки получения резидентства — от 4 месяцев. Имея ВНЖ Венгрии, можно без визы перемещаться по Шенгенской зоне, хранить средства в надежных европейских банках.

Всего за месяц можно стать резидентом Черногории через открытие компании. ВНЖ выдается на 1 год и подлежит продлению. Эксперты Mirsatori помогают в оформлении местной прописки, открытии счета и регистрации бизнеса. Имея статус резидента, можно в упрощенном порядке открывать шенгенские визы, а через 5 лет пребывания в стране претендовать на ПМЖ.

Получить ВНЖ ОАЭ можно сразу на 3 года, зарегистрировав компанию. Среди плюсов ведения бизнеса в стране: налоговые льготы, развитая инфраструктура, стабильная экономика. Правильно оформить пакет документов для получения карты резидента Emirates ID можно благодаря юристам Mirsatori.

Получить гражданство в ускоренном порядке можно через организацию родов в Чили, Аргентине. Ребенок получает гражданство с момента рождения, родители после 3 лет проживания в Чили, и 6 месяцев — в Аргентине. Отзывы показывают, что юристы рекомендуют лучшие клиники с комфортными условиями и опытным персоналом.

Как MirSatori помогает вести бизнес за границей?

Для начала специалисты анализируют форму деятельности клиента, знакомят с условиями ведения бизнеса. Юристы собирают пакет необходимых документов для регистрации компании, открывают корпоративный счет в банке, составляют заявление на ВНЖ. Специалисты оказывают помощь в получении национальной визы D для въезда в страну, оформляют местную прописку и сопровождают при подаче документов в миграционный орган. Судя по отзывам, пройти все этапы регистрации компании с помощью миграционных экспертов проще и быстрее.

Контактная информация и как получить консультацию от компании MirSatori

Для получения консультации следует заполнить форму обратной связи, указав свои контактные данные. Для этого нужно зайти на веб-сайт компании Mirsatori https://mirsatori.ru/. Согласно отзывам, юристы строго соблюдают политику конфиденциальности при обработке персональных данных клиента.

Доступные способы связи:

электронная почта: info@mirsatori.ru;

телефонный звонок: +7 (958) 111-87-79.

Офлайн консультации предоставляют и в офисе компании по адресу: Москва, ул.Большая Якиманка, д.17/2, стр.1, помещ.1/1. По предварительной записи.

Реклама. ИП Штепа Кирилл Анатольевич. ИНН 910905298391. Erid: 2SDnjcBrkNF