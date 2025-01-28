Общество

Год защитника Отечества торжественно открыли в Псковской области

Торжественная церемония открытия Года защитника Отечества состоялась в Пскове сегодня, 28 января, в рамках очередного заседания организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Перед началом торжественного заседания прозвучали стихотворения и песня, воспевающие величие Победы в Великой Отечественной войне.

С приветственным словом выступил председатель организационного комитета и губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Друзья, вы все хорошо знаете, что 2025 год объявлен нашим президентом Годом защитника Отечества. Это тема, которой сегодня живет и дышит вся наша страна. В Псковской области мероприятия Года защитника Отечества начались уже с первых чисел января», - поделился глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что в этом году решили скорректировать и дополнить традиционный формат открытия темы года - не начинать со стандартного концерта, а сразу в рамках расширенного заседания комитета «Победы» обсудить «все ключевые смыслы, которые особенно актуальны в этом году для Псковской области».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества в России в 2025 году.

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Напомним, в Псковской области к 80-летию Великой Победы планируют провести более 800 мероприятий.