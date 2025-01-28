Общество

Роспотребнадзор в очередной раз выявил фантомное производство ядовитой омывайки в Пушкинских Горах

Управление Роспотребнадзора по Псковской области провело расследование по информации о производстве на территории региона опасной стеклоомывающий жидкости, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Вредоносная продукция обнаружена в ходе проверки в городе Санкт-Петербурге. По результатам лабораторных исследований в стеклоомывающей жидкости «Nord ULTRA» 30°С производителя ООО «Гарант» (место изготовления: Пушкинские Горы, улица Пушкинская, 71) выявлено значительное превышение метанола. Показатель составил 36,1%, что в 722 раза выше установленных нормативов.

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В региональном управлении Роспотребнадзора пояснили, что в ходе проведенных расследований установлено отсутствие данного предприятия по адресу, указанному на этикетке. ООО «Гарант» - предприятие-фантом.

Вышеописанная стеклоомывающая жидкость «Nord ULTRA» 30°С - опасна для здоровья.

«Метанол - сильный яд преимущественно нервного и сердечно-сосудистого действия с выраженными кумулятивными свойствами. Токсичное воздействие метанола связано с угнетением центральной нервной системы, развитием тяжелого метаболического ацидоза (изменение кислотно-щелочного баланса организма), поражением сетчатки глаза и дистрофией зрительного нерва», - напомнили в Роспотребнадзоре.

Опасен прием метанола внутрь: 5-10 мл могут вызвать тяжелые отравления и слепоту, а 30 мл – привести к смертельному исходу. Острое отравление характеризуется состоянием легкого опьянения, тошнотой, рвотой, сильной головной болью, резким ухудшением зрения вплоть до слепоты; при утяжелении состояния – цианоз (синюшная окраска кожи и слизистых оболочек), затрудненное дыхание, расширение зрачков, судороги и смерть от остановки дыхания.

При больших дозах отравление может протекать в молниеносной форме, смерть наступает в течение 2-3 часов. В связи с вышеизложенным, управление Роспотребнадзора по Псковской области призывает воздержаться от использования данной продукции.

Напомним, предприятие-фантом ООО «Гарант» было выявлено в Псковской области еще в прошлом году. При этом продукция производителя вновь оказалась на полках потребителей.