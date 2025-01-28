Общество

Евгений Панферов: Уведомления о сокращениях, которые получили сотрудники двух псковских отделений, это юридическая процедура

Что будет со специалистами после объединения неврологических и кардиологических отделений двух больниц в Пскове, ответил главный врач Псковской областной клинической больницы Евгений Панферов в прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Персонал отделения неврологии воспринял ситуацию нервно, где-то в штыки, поэтому кадровой службе пришлось несколько раз все проговаривать. Уведомления, которые разослали [о том, что все сотрудники переезжающих в новые места отделений будут сокращены – прим. ред. ] – это юридическая процедура, которую мы обязаны были выполнить. В последний раз эту ситуацию мы проговаривали только что, мы вот только закончили разговор с заведующей отделением неврологии. Мы говорили, чтобы коллектив оставался на своих рабочих местах, и они точно и не собирались уходить в частные клиники», – сказал Евгений Панферов.

Он отметил, что сотрудникам в уведомлениях написали, что они могут переехать с отделением, а могут остаться в той же должности в другом отделении.

«Мы обязаны предоставить этот выбор. Среди младшего персонала беспокоились о том, чтобы сохранить рабочие места здесь и сейчас. Многие захотели перейти в другие отделения. Сейчас мы обсуждаем, чтобы они остались в составе неврологии», – уточнил Евгений Панферов.