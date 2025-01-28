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Общество

В Пскове побит температурный рекорд 2020 года

28.01.2025 17:11|ПсковКомментариев: 0

Температурный рекорд 2020 года побит в Пскове 27 января, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Да, был температурный рекорд у нас вчера. Температура в Пскове была +6 градусов. До этого температура была +4,7 градуса в 2020 году», - сказала синоптик. 

Тала Нещадимова отметила, что январь 2025 года пока повторяет январь 2020 года. 

«Там тоже было такое большое положительное отклонение среднемесячной температуры и практически не замерзли реки», - подытожила синоптик.

Ранее сообщалось, что рекорды в понедельник, 27 января 2025 года, были побиты в десяти городах России из-за супертеплой погоды, установившейся на европейской части страны. 

Теги: #погода
Источник: Псковская Лента Новостей
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