Общество

В Пскове побит температурный рекорд 2020 года

Температурный рекорд 2020 года побит в Пскове 27 января, сообщила в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

«Да, был температурный рекорд у нас вчера. Температура в Пскове была +6 градусов. До этого температура была +4,7 градуса в 2020 году», - сказала синоптик.

Тала Нещадимова отметила, что январь 2025 года пока повторяет январь 2020 года.

«Там тоже было такое большое положительное отклонение среднемесячной температуры и практически не замерзли реки», - подытожила синоптик.

Ранее сообщалось, что рекорды в понедельник, 27 января 2025 года, были побиты в десяти городах России из-за супертеплой погоды, установившейся на европейской части страны.