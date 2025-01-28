Общество

Доходы бюджета от утильсбора превысили 1 трлн рублей

Доходы бюджета от уплаты утилизационного сбора составили 1,1 трлн рублей в 2024 году. Из этой суммы 669 млрд рублей было направлено на транспортные средства, ввозимые на территорию России, а 417 млрд рублей — на технику, произведённую в РФ, сообщили в пресс-службе Министерства финансов.

Итоговая сумма поступлений по данной статье в 1,7 раза превышает поступления за 2023 год и на 13% больше прогноза, заложенного в финансовый план. В прошлом году этот платёж обеспечил 3% от всех поступлений в бюджет.

Доходы от утилизационного сбора сопоставимы с прогнозируемыми поступлениями от акцизов и ввозных пошлин, а также с расходами на жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды, как оценил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Увеличение поступлений от утилизационного сбора в 2024 году по сравнению с предыдущим годом в основном связано с повышением ставок платежа, как пояснили в Министерстве финансов. С октября прошлого года размер сбора увеличился на 70–85% в зависимости от технических характеристик транспортных средств, пишут «Известия».

Ещё одна причина — рост объёма импорта транспортных средств, как отметили в ведомстве. По данным агентства «Автостат», в 2024 году в Российскую Федерацию было импортировано более 1 миллиона новых иномарок, что на 23% больше, чем в 2023 году.

«Импорт транспортных средств в 2024 году увеличился на фоне возросшего спроса на них — как раз из-за ажиотажа в преддверии повышения утильсбора и ожидания повышения ставок автокредитования», — объяснил Владимир Чернов.

В 2025 году утильсбор увеличился на 20% — на столько же может подняться стоимость машин в этом году, ожидает эксперт. По его словам, в результате легковушки с объемом двигателя 1–2 л подорожают в среднем на 110–130 тыс. рублей.