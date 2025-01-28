Общество

Троих бывших мигрантов в Пскове доставили в военкомат после очередного рейда

Сотрудники военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону провели оперативно-профилактические мероприятия по выявлению граждан мужского пола, прибывших из-за рубежа и вступивших в гражданство Российской Федерации, но не вставших на воинский учёт, сообщили Псковской Ленте Новостей в ведомстве.

Видео: Военный следственный отдел СК России по Псковскому гарнизону

В результате рейда проверено более 20 граждан, в том числе иностранных, три человека доставлены в военный комиссариат для проверки и решения вопроса о постановке на воинский учет.

Всем мужчинам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства.