Общество

Перечень документов для проведения референдума в Псковской области предлагают разграничить в зависимости от статуса инициатора

Вопрос о внесении изменений в статью 9 закона Псковской области «О местном референдуме в Псковской области» рассмотрели депутаты Псковского областного Собрания на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению 29 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов отметил, что облизбирком поддерживает данный проект, поскольку он позволит структурировать пакет документов, который должна предоставить инициативная группа.

Статья 8 закона Псковской области «О местном референдуме в Псковской области» предусматривает возможность выдвижения инициативы проведения местного референдума не только гражданам Российской Федерации, имеющим право на участие в местном референдуме, но и избирательным объединениям и иным общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах и которые зарегистрированы в определенном порядке, а также совместно представительному органу муниципального образования и главе местной администрации.

Статья 9 закона «О местном референдуме в Псковской области» регулирует порядок реализации инициативы проведения местного референдума. Предлагается часть 4 статьи 9 закона области изложить в новой редакции, разграничив перечень документов, представляемых инициативными группами в зависимости от статуса инициатора проведения местного референдума.

Проект предложили принять на сессии 30 января.