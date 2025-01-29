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Как спасти семейные отношения, рассказал клинический психолог

В жизни каждой пары наступает период, когда отношения теряют прежнее «волшебство». По мнению клинического психолога Екатерины Солдатовой, с правильным подходом возможно возродить ту искру, которая когда-то связывала людей.

В начале отношений все выглядит идеально. Но со временем, когда страсть утихает, многие пары сталкиваются с рутинными проблемами, которые могут отдалить их друг от друга. Чтобы избежать конфликта, Екатерина Солдатова предлагает начать с открытого и откровенного общения.

«Важность "Я - позиции" не следует недооценивать. Когда вы говорите от своего имени: "Я очень огорчена, что ты забыл зайти в магазин", это значительно мягче, чем обвинения вроде: "Почему ты опять забыл?". Такие слова вызывают защитную реакцию, и это закрывает дверь для конструктивного диалога», — подчеркивает Екатерина Солдатова.

Каждый имеет свои ожидания от партнера, и нереализованные ожидания могут быстро перерасти в разочарование. Эксперт отмечает, что не следует ждать, что супруг сам догадается, что нужно партнерше.

«Напишите каждый на листе бумаги, что бы вам хотелось, чтобы ваш партнер делал, — говорит она. — Обменяйтесь результатами — так вы точно поймете, что важно для друг друга».

Также психолог советует не забывать про романтику в отношениях. Особенно это актуально, когда в жизни появляются дети. Чтобы вернуть себе статус пары, необходимо выделить время только для себя.

«Организуйте вечер вдвоем, куда-то выберитесь на выходные, пусть это даже будет прогулка в парке», — рекомендует Екатерина Солдатова.

Также важно развивать общие интересы. В каждую пару со временем приходят возрастные кризисы, и если один партнер растёт и развивается, это может создать расстояние. «Найдите что-то новое и интересное для обоих — это поможет вам вместе расти, а также даст возможность узнать друг друга с новой стороны», - пояснила специалист.

Наконец, не стоит забывать о приятных сюрпризах. Такие жесты напоминают о чувствах, которые были в начале отношений, и помогают растопить лед, пишет RuNews24.ru.

«Итак, помните, что отношения требуют заботы и внимания. Простые шаги — открытое общение, романтические моменты, общие увлечения и неожиданные сюрпризы — способны вернуть вам прежнюю близость и сделать вашу любовь еще крепче. Не бойтесь открываться друг другу и работать над отношениями, чтобы вместе преодолевать все трудности», - заключила эксперт.