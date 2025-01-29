Общество

Глава Псковского района в Казани изучает передовые идеи реализации проектов комфортной среды

Представители 89-ти регионов России обмениваются наработками в сфере создания комфортной среды на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина – сила России». В числе участников — глава Псковского района Наталья Федорова. Об этом сообщила глава Псковского района в своих социальных сетях.



Фото здесь и далее: Наталья Федорова

Как отметила Наталья Федорова, в этом направлении у Татарстана наработан многолетний опыт, один из лучших в стране. Реализовано большое количество проектов с использованием широкого спектра подходов.

В частности, участникам форума показали и рассказали о лучших практиках по нескольким направлениям благоустройства:

Общественных пространств и дворов;

Прибольничных территориях;

Оформлению детских парков.

«Мы работаем на площадке «Комфортная среда для жизни людей». Мы учимся на примере нового района в Казани, где своими глазами видим те объекты, которые создают уникальный парк для отдыха людей. В том числе, мы посетили особую природную территорию «Голубые озера» с хрустальным водопадом. Мы делимся опытом с коллегами из других муниципальных образований, опыт бесценен. Есть над чем подумать, планы большие», - рассказала Наталья Федорова в своих соцсетях.



Видео: страница Натальи Федоровой ВКонтакте

Участники форума посетили жилой комплекс «Салават Купере», природный заказник «Голубые озера», самый большой в Татарстане детский парк «Елмай», новое здание Татарского государственного академического театра им. Галиасгара Камала и другие объекты.

«На каждом – максимум полезной информации для практического применения в сфере благоустройства, обмен мнениями с коллегами, обсуждение проектов. Завтра нас ждет еще один интенсивный день учебы», - отметила в заключение глава Псковского района.