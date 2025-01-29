Общество

Любой вуз славится «звездами» преподавательского состава — Александр Котов

Любое учебное заведение славится «звездами» преподавательского состава, и Псковскому государственному университету предстоит решить проблему преподавательских кадров и повышения их квалификации, сказал председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, комментируя доклад представителя вуза в ходе парламентского часа на сессии регионального парламента 30 января, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

«Накануне мы с группой депутатов выезжали на место, знакомились с работой университета. Ежегодно почти полмиллиарда рублей в качестве инвестиций привлекается на развитие вуза, идёт работа по привлечению преподавательских кадров. Любой институт без преподавателей не может добиться качественного образования», — подчеркнул Александр Котов.

Он отметил, что у большинства депутатов складывается уверенное ощущение, что у Псковского государственного университета большие перспективы для развития.

«Доклад прозвучал обстоятельный, собственно, все сферы деятельности были охвачены. Ректор университета затронула и проблемы. Это проблема преподавательских кадров, повышение их квалификации, потому что любое учебное заведение славится именно своими преподавательскими "звездами". Это необходимость работы с социальным пакетом для преподавателей, а именно строительство жилья. Это проблема оплаты труда преподавателей, все было озвучено. Мне кажется, что доклад был комплексный. Мы услышали планы на будущее и самое главное — проблемы, над которыми предстоит хорошо поработать», — заключил Александр Котов.