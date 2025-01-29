Общество

Диетолог дала рекомендации для борьбы с желанием съесть что-то на ночь

Часто случается, что аппетит пробуждается в вечернее время. И бороться с желанием съесть что-то вкусное практически невозможно. Врач-диетолог Алёна Капустина объяснила, что вечерний аппетит может быть связан с биологическими ритмами организма и образом жизни человека.

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«Вечером уровень гормонов, отвечающих за обмен веществ, снижается, что может привести к повышению аппетита. Кроме того, если в течение дня человек мало двигается, вечером он может испытывать голод из-за недостатка энергии. К тому же, нервное напряжение и усталость могут вызывать желание съесть что-то вкусное и вредное для успокоения», — объясняет врач-диетолог.

Эксперт отметила, что недосыпание может привести к нарушению гормонального баланса и, как следствие, к повышению аппетита. От выстроенного рациона питания за день также зависит, как поведет себя аппетит вечером.

Если человек пропускает завтрак или обед, вечером он может переедать из-за сильного голода, пишет RuNews24.ru.

«Чтобы справиться с вечерним аппетитом, необходимо соблюдать режим питания в течение дня, включая завтрак, обед и ужин. Также нужно увеличить физическую активность в течение дня, чтобы сжигать калории. И, конечно же, стоит избегать стрессовых ситуаций, научиться справляться с ними без еды. Разумеется, важно обеспечить себе полноценный сон не менее 7–8 часов в сутки», — рекомендует Алена Капустина.