Диетолог дала рекомендации для борьбы с желанием съесть что-то на ночь 

Часто случается, что аппетит пробуждается в вечернее время. И бороться с желанием съесть что-то вкусное практически невозможно. Врач-диетолог Алёна Капустина объяснила, что вечерний аппетит может быть связан с биологическими ритмами организма и образом жизни человека.
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Эксперт отметила, что недосыпание может привести к нарушению гормонального баланса и, как следствие, к повышению аппетита. От выстроенного рациона питания за день также зависит, как поведет себя аппетит вечером.
Если человек пропускает завтрак или обед, вечером он может переедать из-за сильного голода, пишет RuNews24.ru.
«Чтобы справиться с вечерним аппетитом, необходимо соблюдать режим питания в течение дня, включая завтрак, обед и ужин. Также нужно увеличить физическую активность в течение дня, чтобы сжигать калории. И, конечно же, стоит избегать стрессовых ситуаций, научиться справляться с ними без еды. Разумеется, важно обеспечить себе полноценный сон не менее 7–8 часов в сутки», — рекомендует Алена Капустина.