Общество

Игорь Иванов: Необходимо, чтобы ставка первого разряда была установлена не ниже МРОТ с ежегодной и понятной индексацией

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов принял участие в совещании на тему «О совершенствовании подходов к определению затрат организаций жилищно-коммунального хозяйства на фонд оплаты труда», которое состоялось сегодня, 30 января, в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в облсовпрофе.

Фото здесь и далее: Псковский облсовпроф

Совещание прошло под председательством Александра Высокинского, заместителя председателя Комитета СФ ФС РФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

С докладами выступили Елена Довлатова, исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения, Виталий Королёв, заместитель руководителя антимонопольной службы, депутаты ГД ФС РФ, руководители департаментов Минстроя России, министерства энергетики, экономического развития, труда, руководители крупных предприятий отрасли.

Основная проблематика — это изношенность сетей, кадровый вопрос, вытекающий из низкой заработной платы работников из-за отсутствия справедливого, неполитизированного тарифа на услуги ЖКХ.

В своём выступлении от лица профсоюзной стороны Игорь Иванов обозначил необходимость всех сторон социального партнёрства в соблюдении действующего Федерального отраслевого соглашения.

«Необходимо, чтобы ставка первого разряда была установлена не ниже МРОТ с ежегодной, прозрачной и понятной индексацией», - отметил Игорь Иванов.

Также он заострил внимание на необходимости при предоставлении из бюджета муниципальным предприятиям субсидии закладывать возможное увеличение цен на топливо в течение года и соблюдать, как минимум, принцип равномерности.

«В ЖКХ проблем много, не обращать внимания на отрасль нельзя. В завершении хотел бы выразить мнение, что более гениального человека, чем тот, кто придумал канализацию, нет. Подумайте, что будет, если и эта система рухнет! Будет как минимум очень неудобно и неприятно», - сказал Игорь Иванов в завершение выступления.