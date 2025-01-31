Общество

В Пскове начал работу первый центр пробации

В Пскове начал работу первый центр пробации, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Фото здесь и далее: УФСИН России по Псковской области

С 1 января 2025 года центр пробации официально приступил к своей деятельности, предлагая социальные услуги лицам, освободившимся из мест лишения свободы. Центр представляет собой социальное общежитие, оснащённое жилыми комнатами, кухней, душевыми и местами для отдыха и досуга. Совместный проект АНО ЦСА «Другой формат» и областного УФСИН направлен на реализацию комплекса мер по ресоциализации и интеграции бывших заключённых в общество.

На торжественном открытии центра пробации, созданного на базе автономной некоммерческой организации «Центр социальной адаптации «Другой формат», присутствовали высокопоставленные лица, включая руководителя аппарата правительства Псковской области Андрея Вьюнова, начальника регионального управления Минюста Николая Околеснова, врио начальника УФСИН России по Псковской области Виктора Леонова, а также представителей правительства области, профильных комитетов, членов Общественной наблюдательной комиссии и Общественного совета при УФСИН.

Временно исполняющий обязанности начальника УФСИН Виктор Леонов акцентировал внимание на важности предотвращения рецидивов преступлений и выразил благодарность специалистам различных ведомств и волонтёрам, вовлеченным в процесс пробации. Открывшийся центр будет помогать бывшим заключённым в вопросах трудоустройства, восстановления документов, а также предоставлять психологическую, медицинскую и духовную поддержку.

В завершение мероприятия гости совершили экскурсию по центру, организованную руководителем Денисом Пахомовым, пообщались с постояльцами и оценили созданные условия для социальной адаптации.