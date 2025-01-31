Общество

Выпускников колледжей без опыта принимают на работу в 7 из 10 компаний Пскова – опрос

Кандидатам со средним профессиональным образованием без опыта работы наиболее лояльны работодатели из банковской и производственной отраслей, а также из сферы продаж. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

7 из 10 работодателей принимают в штат выпускников колледжей без опыта работы. Чаще всего — на позиции рабочих, продавцов и кассиров, сотрудников складов. К слову, выпускников вузов без опыта готовы принимать на работу также 7 из 10 компаний.

Наиболее лоялен к молодым специалистам крупный бизнес: практически 9 из 10 предприятий со штатной численностью более 1000 человек принимают на работу выпускников колледжей без опыта.

Среди предприятий различных сфер деятельности чаще готовы трудоустраивать специалистов со средним профессиональным образованием банки, производственники и компании сферы сбыта.

Опрос выпускников колледжей 2020—2024 годов показал, что 35% из них после окончания учебы удалось устроиться на работу по специальности, еще 25% работают в смежных сферах. 40% трудятся в отраслях, не имеющих отношения к полученному образованию: «Низкая оплата труда по данной специальности»; «Не нравится специальность»; «Опасная для здоровья профессия»; «Полученная профессия ушла с рынка»; «Устаревшая программа обучения».

Качество профессиональных знаний и навыков, полученных в колледже, выпускники 2020—2024 годов оценили в среднем на четверку. Оценки мужчин ниже, чем женщин (3,8 и 4 балла из 5 соответственно). По специальности представительницам слабого пола удается трудоустраиваться чаще.