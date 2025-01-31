Общество

ГД может ввести ограничение на доступ к книгам иноагентов в библиотеках

Госдума планирует принять в весеннюю сессию закон, регулирующий вопросы доступа к книгам иноагентов в библиотеках. Об этом сообщила председатель думского комитета по культуре Ольга Казакова.

«По книгам - мы сейчас работаем. Я думаю, что в весеннюю сессию мы это примем», - сказала Казакова.

Она отметила, что произведения иноагентов необходимо убрать с полок библиотек. «Никто не говорит, что книги там сжигать или как-то уничтожать, но их не должно быть рядом с нашими классиками», - добавила председатель комитета.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы членами комитета по культуре в марте 2024 года и принят в первом чтении в июне. Изменения предлагается внести в закон «О библиотечном деле», пишет ТАСС.

Предлагается закрепить, что правила размещения и предоставления в библиотеках документов, авторами которых являются лица, включенные в реестр иноагентов или перечень террористов и экстремистов, утверждается Министерством культуры РФ. Также Минкультуры РФ будет определять порядок формирования перечня таких документов и информировать библиотеки о нем.